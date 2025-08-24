Reservaron “a 100 metros de la playa”… y acabaron colgados en un acantilado: el hotel que engañó a todos

La temporada de verano suele estar cargada de promesas: sol, descanso y paisajes de ensueño. Pero para Miguel y Rocío, lo que comenzó como una escapada romántica terminó siendo una lección viral sobre las trampas del marketing turístico.

La pareja compartió su experiencia en TikTok, donde rápidamente captaron la atención por su humor y resiliencia. El hotel que habían reservado se anunciaba como “a 100 metros de la playa”, una frase que evocaba arena, olas y acceso directo. Lo que no decía era que esos 100 metros eran... en vertical.

Desde el balcón de su habitación, la vista era espectacular: el mar se extendía majestuoso, pero desde lo alto de un acantilado. Para llegar a la playa, debían descender un empinado sendero que tomaba más de media hora a pie. Miguel, entre risas, comentaba que lo único que faltaba era un equipo de escalada.

La caminata que transformaba los “100 metros” en una travesía de resistencia física fue documentada con humor y creatividad. A pesar del contratiempo, la pareja mantuvo el buen ánimo, celebrando que al menos el “todo incluido” les permitía reponer fuerzas tras cada descenso.

Este tipo de situaciones no son aisladas. En destinos costeros como España, muchos hoteles priorizan las vistas panorámicas sobre la accesibilidad directa, lo que puede generar malentendidos para quienes confían en descripciones poco detalladas.