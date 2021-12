Las 9 cosas que debes hacer para evitar contagios esta Nochebuena

La llegada de la variante Ómicron ha pillado con el pie cambiado a las autoridades y a la sociedad en general, que se había relajado después de que la incidencia cayera notablemente y la vacunación estuviera muy avanzada. Pero este nuevo coronavirus es muy contagioso y, aunque en menos letal, está haciendo que los casos se multipliquen de forma exponencial, sobre todo en esta última semana, que culmina con la tradicional cena de esta noche. Los casos han superado tres veces consecutivas el techo de contagios, hasta los 72.000 notificados ayer por Sanidad y la tasa de incidencia va camino de superar los 1.000. Ahora se sitúa en 911 casos por cada 100.000 habitantes.

Como en la mayoría de las reuniones va a haber personas mayores, las más vulnerables, y puede haber niños sin vacunar o sin la pauta completa, Por ello, algunas familias han decidido cancelar sus cenas y lo harán por separado. En cambio, la mayoría ha decidido seguir adelante con la celebración, por lo que a continuación ofrecemos 10 consejos que harán un poco extraña la celebración, pero a cambio se podrá hacer de forma segura.

1.- Una cuestión básica es la distancia de seguridad, pero no sólo en la mesa. Hay que mantener la mascarilla puesta si no se puede guardar como mínimo 1,5 metros entre los comensales o invitados. Es fundamental que a la llegada y a la salida de la celebración no haya aglomeraciones y se haga de forma ordenada.

2.- Test de antígenos. Como medida de seguridad, es recomendable realizarse un test de antígenos antes de acudir a la cita. Un momento idóneo sería dos horas antes de la cena de Nochebuena, tal y como recomiendan expertos como Margarita del Val.

3.- La distribución de los sitios también es importante. Por ello, es mejor sentar en un extremo de la mesa a los más pequeños y en el otro a los mayores. Así la distancia entre ellos es mayor y reducimos el riesgo. Los menores han sido el grupo de población más afectado por la sexta ola debido a que se han producido contagios masivos en los colegios, que han obligado a confinar a miles de niños en las últimas semanas de clase. De hecho, muchas familias decidieron que sus hijos no fueran los tres últimos días como medida de precaución de cara a las cenas familiares de estas navidades.

4.-Desde el inicio de la pandemia se ha recomendado el lavado de manos frecuente. Así que esta noche, también es recomendable hacerlo de vez en cuando o utilizar gel hidroalcohólico.

5.- Número de comensales. No conviene superar las 10 personas en la celebración. En el caso de ser más, y si se dispone de sitio en la vivienda, se puede optar por cenar en estancias distintas. Por ejemplo, en una habitación los niños y en otra los adultos. Así se evitan los riesgos de mezclar mayores y pequeños

6.-Mantener ventanas abiertas para permitir la ventilación del lugar. En recomendable renovar el aire de la estancia. Para ello, habrá que abrir las ventanas durante cinco minutos cada hora. no es necesario tenerlas abiertas toda la noche y pasar frío, pero una buena ventilación es importante para prevenir contagios.

8.-Una de las tradiciones de las cenas también suele ser que se ponen en la mesa una gran variedad de platos para compartir y después un segundo plato. A ser posible, las raciones deben ser individuales y evitar que más de un comensal coma del mismo plato. Así que lo normal es preparar una cena original para suplir los sabrosos entrantes de otros años.

9.- Mantener las condiciones en la cocina. Las cocinas suelen ser un punto de encuentro. Por ello, hay que evitar las reuniones si no se dispone de mascarilla. Además, el responsable de la cena deberá lavarse las manos a menudo, utilizar guantes y mascarilla en todo momento.