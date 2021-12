La razón por la que Margarita del Val recomienda un test de antígenos para Nochebuena en lugar de una PCR

La reputada viróloga y experta del CSIC Margarita del Val, sigue siempre de cerca todas las novedades sobre el avance del coronavirus en España. las novedades médicas, vacunas, restricciones... y la obligatoriedad de la mascarilla. Desde que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunciara el pasado martes que todos los ciudadanos deberán obligatoriamente llevar la mascarilla puesta cuando estén en el exterior, Del Val no se había pronunciado. La científica considera que la medida no es eficaz 100 por 100 pero que “ayudará” a frenar la transmisión. Del Val recordó que la medida es prácticamente la que la se aplica en lugares en los que no se puede mantener una distancia mínima entre personas de 1,5 metros.

A pesar de ello, la viróloga está convencida de que el número de contagios seguirá subiendo, como mínimo, durante un mes más porque, en su opinión, no cree que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a tomar medidas restrictivas adicionales por miedo a dañar la economía española, que esta semana ha vuelto a recibir un varapalo del Fondo Monetario Internacional con una rectificación a la baja de la estimación de crecimiento.

Para Del Val, la variante Ómicrón ha llegado a España en el peor momento como son las fechas previas a la Navidad, donde los contactos son mucho mayores. Sin embargo la parte positiva es que la tasa de contagios graves es bastante más reducida por lo que los hospitales de momento no están viviendo las situaciones críticas que tuvieron que sufrir en los primeros meses de la pandema. Aun así, ayer se notificó el tercer récord consecutivo, para llevar el número de contagios por encima de los 72.000 y la tasa de incidencia avanza imparable hacia la barrera de los 1.000. De momento, se sitúa en 911.

Por ello, Margarita del Val pide que estos días se trate de mantener la distancia social en las reuniones pero antes de juntarse con amigos o familiares, ha recomendado que se hagan una prueba diagnóstica para asegurarse de que no está infectado. En este punto, hace una sorprendente recomendación, pero que después del razonamiento que da es bastante comprensible.

La científica del CSIC ha hablado en “Hoy en día” de Canal Sur y ha indicado que a día de hoy no tienen sentido los test de anticuerpos porque no tienen la misma utilidad que las pruebas de antígenos o las PCR.

“Los test me parecen importante, es un filtro más que podemos poner”, ha asegurado antes de hacer una recomendación: “no hay que hacerse un test de anticuerpos. “Por favor, solo los de antígenos”. En este sentido, matizó que “el aspecto es el mismo, la manera de hacer el test es la misma, pero los test de anticuerpos ahora no valen para nada”.

Para Del Val siempre e4s una buena idea hacerse un test aunque haya casos en los que personas contagiadas se han hecho la prueba diagnóstica y han dado negativo. Para ella, la explicación está en que “están incubando el virus y no han llegado a superar unas cantidades que sean detectables. Pero es un filtro más, el que es positivo y no da, probablemente nos contagie menos que el que es positivo”.

Finalmente, la viróloga ha recordado que “hay que mantener todas las medidas” y el test de antígenos es la mejor opción para eventos como las cenas y comidas de Navidad. “En el momento de ir a la comida, un par de horas antes, uno se puede hacer el test de contagios. Es mejor eso que hacerse una PCR dos días antes. El test de antígenos por su inmediatez es el mejor para este tipo de eventos”, razonó.