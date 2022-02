La Comisión de Salud Pública estudiará este martes la posibilidad de reducir aún más el periodo de cuarentena y aislamiento de los casos positivos de coronavirus, que actualmente es de siete días, aunque varias comunidades quieren que se rebaje a entre 3 y 5. En España, el aislamiento de los positivos se prolonga durante siete días si son asintomáticos y aquellos que desarrollen un cuadro leve de la enfermedad; en ningún caso es obligatorio un test para la reincorporación laboral, salvo en profesiones como la de sanitarios o trabajadores de residencias. Mientras, la duración de las cuarentenas de los contactos estrechos es también de siete días para las personas que no están vacunadas -las que tienen la pauta completa están exentas-, siempre y cuando no desarrollen síntomas durante este periodo.

La vinculación entre vitamina D y Covid-19 ha sido una de las más estudiadas durante la pandemia. Y los hallazgos no dejan de ser reveladores a favor de la protección que logra esta sustancia en el organismo ante el ataque del SARS-CoV-2. Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista científica «Plos One» ha vuelto a dar un paso hacia delante al demostrar una correlación directa entre la deficiencia de vitamina D y la mayor gravedad por Covid-19, lo que incrementa las tasas de mortalidad entre los pacientes.

08:05 h ¿Cuál es el riesgo de contagiarse de la Covid-19 en el metro? Las personas que viajan en el metro corren un bajo riesgo de verse expuestas al virus que causa el COVID-19, según las simulaciones realizadas por ordenador en un estudio realizado en el metro de Londres (Reino Unido) y publicado en la revista ‘Indoor Air’. La modelización, realizada antes de la aparición de la variante Ómicron, determinó que los riesgos se reducían cuando la ventilación era buena y los pasajeros cumplían las medidas de protección contra el COVID-19, como llevar mascarilla, mantener una distancia social con otros viajeros, lavarse o desinfectarse las manos con regularidad y animar a las personas con síntomas de COVID-19 a quedarse en casa. Científicos e ingenieros de la Universidad de Leeds, el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Defensa (DSTL) del Reino Unido y la Universidad de Manchester desarrollaron el modelo para identificar los riesgos relativos de propagación del virus en un sistema de transporte masivo utilizado para viajes cortos. La profesora Cath Noakes, de la Universidad de Leeds e investigadora principal del estudio, explica que “todos los entornos en los que las personas interactúan juntas presentan un riesgo de transmisión del virus y el transporte público no es una excepción. Si los viajes son cortos y no están abarrotados, y el vagón está bien ventilado, es probable que los riesgos sean bastante bajos”. “Llevar la cara cubierta puede reducir significativamente el riesgo de propagación del virus, sobre todo porque puede ser más difícil mantener la distancia social en un vagón de metro o de tren a ciertas horas del día --añade--. Aunque puede haber una pequeña posibilidad de transmisión al tocar una superficie contaminada, esto puede controlarse mediante la higiene regular de las manos y evitando tocarse los ojos, la nariz y la boca. Los resultados muestran que el cumplimiento de unas buenas medidas de mitigación probablemente sea eficaz para reducir la infección”.

08:00 h Millones de vietnamitas vuelven a clase tras 9 meses de parón por la pandemia Después de un parón de nueve meses debido a la pandemia de la Covid-19, más de 17 millones de escolares vietnamitas retornaron este martes al colegio de forma presencial con medidas de seguridad como la mascarilla y el control de temperaturas. Según el Ministerio de Salud, la medida afecta a 17,1 de los 22,6 millones de escolares en el país y por el momento deja fuera en las dos principales ciudades de Vietnam (Hanói y Ho Chi Minh) a los estudiantes de primaria y sexto curso, que empezarán a volver de forma gradual desde la semana que viene. La vuelta coincide con el final de las vacaciones por el Año Nuevo Lunar y supone para la mayoría de los alumnos el primer contacto con las clases presenciales desde que los colegios se cerraron en mayo por la pandemia en buena parte del país y no pudieron reabrir con el inicio del curso en agosto y septiembre, cuando el país intentaba salir de su peor ola de contagios. Las restricciones comenzaron a suavizarse a partir de octubre, a medida que avanzaba la campaña de vacunación (el 74 % de los vietnamitas ha recibido la pauta completa), pero las escuelas se han mantenido en su mayoría cerradas, con la enseñanza en línea como alternativa.

Así lo asegura Margarita del Val, investigadora del CSIC, quien lamenta que «todavía mucha gente dice eso de que para evitar el contagio lo importante es ‘’distancia, higiene de manos y mascarilla’', pero este mantra se ha quedado anticuado desde el momento en el que se confirmó que el coronavirus se transmite por el aire y no por contacto, por lo y que debería ser ‘’vacunas, mascarillas y ventilación’'. Y eso pasa porque oficialmente no se ha dado información y no es noticia. La discusión no debe estar en si hay que ponerse mascarillas en el exterior o no, sino que habría que favorecer estudios en este asunto, en la renovación del aire de los interiores. Y no solo falta información, sino facilitar y apoyar investigación en este sentido, que es necesario en el ocio, en las oficinas, en la restauración, en los colegios... El aire limpio no puede ser solo ventilar y pasar frío en invierno o calor en verano».