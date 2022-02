Estas son las 10 características que indican si eres una persona inteligente

Cuando pensamos en personas muy inteligentes, lo más probable es que nos vengan a la mente individuos que parecen saber sobre todo o personas que resuelven ecuaciones matemáticas en su cabeza a la velocidad de la luz. Pero lo cierto es que no es necesario tener un coeficiente intelectual muy elevado para ser considerado una persona inteligente. De hecho, según explican los expertos, hay mucho más que eso, y la gran mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de lo inteligentes que son en realidad.

“Una persona inteligente es aquella que es flexible en su forma de pensar y puede adaptarse a los cambios, piensa antes de hablar o actuar, y es capaz de manejar sus emociones de manera efectiva”, explica la Doctora en psicología clínica, Catherine Jackson.

Solitarios

Las personas con altas capacidades intelectuales prefieren estar solas

En un estudio de 2016 publicado en el “British Journal of Psychology” se llegó a la conclusión que las personas con altas capacidades intelectuales prefieren estar solas. Se descubrió que las personas más inteligentes tienden a experimentar una menor satisfacción respecto a la vida cuanto más socializan con su entorno. Según la psicología evolutiva, las personas evolucionaron para ser inteligentes con el fin de resolver problemas complejos. Por tanto, aquellos que son más felices estando solos, suelen ser percibidos como personas inteligentes porque tienen la capacidad de enfrentarse a los desafíos por sí mismos, sin necesidad de ayuda.

Sin embargo ser una persona sociable no es una característica eliminatoria en cuanto a la inteligencia se refiere. Existen otras cualidades que demuestran inteligencia, como tener la capacidad de conectarse fácilmente con los demás. Así que aquí hay algunos signos de una persona inteligente, según los expertos.

Empáticos

Los científicos estudian los mecanismos para determinar por qué el cerebro siente más empatía por unas personas u otras. En la imagen, un fotograma de la película «Postdata te amo»

“Existe una correlación entre una alta inteligencia emocional y un alto coeficiente intelectual en las evaluaciones psicológicas, cuanto mayor sea la puntuación de una persona en rasgos de empatía, mayor será la puntuación en rasgos de comprensión verbal efectiva”, expresa Christine Scott-Hudson, psicoterapeuta propietaria de “Create Your Life Studio”. En otras palabras, la empatía, que forma parte de la inteligencia emocional, y la comprensión, que forma parte de la inteligencia cognitiva, están directamente vinculadas.

Curiosos

Joven con varios libros

Es fácil suponer que a las personas inteligentes les gusta leer. Pero ser inteligente no se trata de tener la capacidad de leer varios libros al día, se trata de tener curiosidad por cualquier cosa. “Las personas inteligentes involucran sus pasiones y hacen preguntas como quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué y qué pasaría si”, dice Scott-Hudson. Les gusta aprender sobre otras personas, culturas, animales y el mundo en general.

Observadores

Pío Baroja fue un gran observador y cronista de la sociedad española

La persona más inteligente en la sala no siempre es la más ruidosa. “En un mundo donde la gente habla para demostrar quiénes son, las personas inteligentes son todo lo contrario”, dice Jackson. En lugar de alardear de sus logros o decirle a la gente cuán correctas son sus opiniones, por lo general son callados y observadores. Ya que, cuando se tiene la capacidad de asimilar todo, se pueden ver cosas que otros no ven.

Serenos

Las mujeres tienden a mostrar mayores fortalezas en las áreas de empatía, intuición, colaboración, autocontrol y preocupación apropiada.

Tener autocontrol denota madurez. Saber cómo controlar las emociones e impulsos para que no nos causen ningún daño, según Jackson, es un signo de inteligencia porque significa que es más probable que pensemos antes de hablar o actuar. “Cuando experimentan incomodidad en sus vidas, también trabajan para resolver el problema y reducir la incomodidad rápidamente”, explica.

Tienen buena memoria

Bombilla autoenchufándose FOTO: La Razón (Custom Credit)

Cuando se tienen habilidades de funcionamiento ejecutivo, se tiene buena memoria a corto plazo y una gran capacidad para concentrarse y prestar atención. Además de flexibilidad cognitiva, pudiendo pasar fácilmente de una cosa a otra.

Reconocen sus límites

Sherwin tiene el mismo coeficiente intelectual que Albert Einstein, Bill Gates y Stephen Hawking

Las personas inteligentes no tratan de actuar como si lo supieran todo. De hecho, un signo de inteligencia es reconocer que no lo sabemos todo. “Si no pueden hacer algo, no intentan actuar como si pudieran, ya que conocen sus límites y no tienen problemas en admitirlos. Esto les permite estar abiertos a aprender más de los demás y de las situaciones”, confiesa Jackson.

Flexibles

Mujer practicando yoga

Las personas inteligentes no pierden el tiempo preocupándose por cosas que no pueden controlar. Si sabe cómo ser flexible y seguir la corriente, existe la posibilidad de que sea muy inteligente. “En lugar de ser rígidos sobre lo que debe suceder, siguen siendo mentalmente flexibles, de mente abierta y pueden adaptarse fácilmente a la vida, sin importar lo que se les presente”, dice Jackson.

Apasionados

El fomento de la lectura es muy importante, sobre todo en los jóvenes

La curiosidad, la pasión y el deseo de aprender son rasgos clave en las personas inteligentes. Según la psicóloga Holly Schiff, las personas inteligentes exploran su curiosidad. “Son capaces de admitir cuando no están familiarizados con un concepto en particular o si algo cae fuera de su ámbito de conocimiento, y están dispuestos a aprender lo que no saben”, dice Schiff, a lo que añade: “Su curiosidad intelectual se prestará a querer autoeducarse y leer todo lo que esté a su alcance”. Por tanto, cuando algo realmente les interesa, invertirán mucho tiempo y energía en aprender lo que puedan sobre el tema.

Buenos conversadores

Siluetas manteniendo una conversación FOTO: La Razón (Custom Credit)

Las personas inteligentes hacen las cosas con un propósito. Según Andi Simon, antropóloga corporativa y autora de “Rethink: Smashing the Myths of Women in Business”, no solo hacen un montón de preguntas por el simple hecho de hacerlas. Lo hacen para obtener información que pueda ayudarlos a comprender mejor lo que están haciendo, pensando, sintiendo o anticipando. “Olvidamos que toda la vida es una conversación. Las personas inteligentes reconocen que los demás tienen información y conocimientos que, a través de una conversación compartida, los ayudarán a crecer, expandir su sabiduría y mejorar su intelecto”, dice Simon.

Líderes confiables

Liderazgo, recurso editorial FOTO: La Razón (Custom Credit)

Según Simon, “a la gente le gusta seguir a personas inteligentes que han desarrollado las habilidades necesarias para dividir los trabajos en componentes comprensibles, motivarlos a trabajar hacia un objetivo común y celebrar los resultados para que mantengan el impulso del equipo”. La antropóloga cita un artículo publicado en 2014 por la Universidad de Oxford, que encontró que la confianza es una parte importante de la cultura y la sociedad, que no solo está vinculada a resultados individuales positivos, como el espíritu empresarial y la felicidad, sino que también está altamente correlacionada con la inteligencia. “En base a la investigación, los resultados sugirieron que la confianza está altamente asociada con las personas inteligentes y sirve como un recurso social valioso que influye en cómo las personas siguen a los demás”, explica. Por tanto, las personas estarán más dispuestas a seguir y confiar en aquellos que son inteligentes y saben cómo liderar de manera efectiva a un grupo de personas.