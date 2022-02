Las seis características que definen a una persona interesada y egoísta

Egocentricas y absorbentes : este tipo de persona suele manifestar estas aptitudes debido a que solamente piensan en ellas mismas. Así, las necesidades de los demás no les interesan si no obtienen un beneficio que, además, suele provocar ser absorbente con la otra persona.

Siempre esperan tú ayuda : debemos estar dispuestos en todo momento de ayudarles o eso es lo que ellos mantienen siempre. Aunque no lo manifiestan en todo momento pueden llegar a increpar sí sienten que les abandonamos cuando lo necesitan.

No suelen aparecer cuando se necesita: así como ellos esperan que nosotros estemos disponibles pero las personas egoístas e interesadas suelen desaparecer para ayudar alguien. A raíz del egoísmo expuesto anteriormente no sienten la necesidad de ayudar a otros si no les beneficia directamente.