6 razones por las que “The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time” cambió la industria del videojuego para siempre

En las navidades de 1998, no había juego más codiciado que “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”. Esperado por todos los amantes de los videojuegos con entusiasmo al ser la primera incursión de la franquicia en los juegos en tres dimensiones, aunque Nintendo fijó un estándar aún más alto con la promesa de un “mundo abierto”. Había mucho en juego y un fallo de hardware retrasó el desarrollo un año. No obstante, tras su lanzamiento, el título superó todas las expectativas. Nintendo produjo una obra maestra que inspiraría la imaginación de todo el mundo durante décadas y sería recordada tanto por su experiencia de juego sin igual como por su innovación en el diseño de videojuegos.

De esta manera, quizás sea imposible enumerar las formas en que “Ocarina of Time” influyó en la industria del videojuego, sin embargo, en términos de innovación mecánica, narrativa y visual, existen varios ejemplos que destacan como esta “leyenda” hizo que el mundo de los videojuegos fuera lo que es hoy en día.

El “mundo abierto”

Aunque hoy en día, gracias a títulos como “Grand Theft Auto” y “The Witcher”, es fácil dar por sentada la mecánica de juego de un “mundo abierto”. Este estilo no siempre fue tan intuitivo, debido tanto a las limitaciones de la tecnología como a la imaginación de los desarrolladores. Con “Ocarina of Time”, Nintendo rompió las expectativas de lo que era posible con respecto a la mecánica y la construcción del mundo. Para hacer esto, se basaron en la experiencia de juegos anteriores, como el mundo “semiabierto” de “Super Mario 64″ de 1996 y la ingeniosa integración de misiones secundarias en una narrativa central en la que fueron pioneros en los primeros títulos de “Legend of Zelda”. El resultado fue una experiencia inmersiva que allanó el camino para el género y, más especialmente, para el mundialmente aclamado mundo abierto de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

El poder de las artes

Imagen promocional de "The Legend of Zelda: Wind Waker"

Con demasiada frecuencia, la franquicia de “Legend of Zelda” no recibe el reconocimiento que merece por integrar las bellas artes en sus títulos. Ya sea con la batuta en “The Wind Waker” o la máscara de un bailarín en “Majora’s Mask”, Nintendo trata estos elementos artísticos con respeto y “Ocarina of Time” no es una excepción. Aunque el mal finalmente se vence con una espada, el elemento central del juego es, sin duda, la “Ocarina del Tiempo” que la princesa Zelda le regala a Link. Es con este instrumento musical, los jugadores pueden influir en el entorno, convocar aliados y viajar, tanto en el tiempo como en el espacio, por “Hyrule”, el reino donde se desarrolla la historia. Esto habla con elocuencia de los temas centrales de paz y bondad de la franquicia, al tiempo que reconoce el poder de las bellas artes para impactar al mundo. Esta cualidad es extremadamente rara en los videojuegos, y pocas franquicias han implementado tan magistralmente la canción, el baile, el drama y el arte visual en sus títulos.

Tutoriales integrados en la narrativa

El éxito de toda la saga de “The Legend of Zelda” es tal que ha vendido en torno a 100 millones de copias entre todos sus títulos. Foto cedida

En lugar de presentar a los jugadores etapas desconectadas de la trama en las que aprender la mecánica del juego, “Ocarina of Time” hace que los jugadores aprendan mientras se desarrolla la historia. La primera misión del juego, aunque tiene la intención de enseñar a los jugadores los fundamentos de esta aventura en 3D, no está desconectada de la narrativa del juego. Esta cualidad continúa a lo largo del juego, lo que requiere que los jugadores exploren e innoven con cada herramienta, elemento o mecánica de juego nueva. En lugar de tener que recurrir al manual o las guías de estrategia incluidos en el juego, un hada llamada “Navi” imparte consejos, instrucciones y alertas, lo que permite que la inmersión en el juego continúe sin interrupciones incluso cuando los jugadores no están seguros de cómo proceder. El ingenioso “sistema de navegación”, creado por Yoshiaki Koizumi, incluso se reflejó en el nombre de la guía de Link, “Navi”, quien instó a los jugadores a “escuchar” y “cuidar” en los momentos clave de la historia del videojuego.

Una estructura narrativa compleja

Junto con su innovador diseño de mundo abierto, “Ocarina of Time” empleó una estructura narrativa increíblemente compleja. Este título de 1998 fue el primer juego de la serie en utilizar el viaje en el tiempo, enviando a Link desde el Hyrule feliz de su juventud a una tierra desolada y corrupta gobernada por Ganondorf, el villano de la saga, siete años en el futuro. Esta mecánica se vuelve cada vez más importante a lo largo de la historia principal, sobre todo en “el Templo del Espíritu”, una de las mazmorras del juego donde Link debe resolver acertijos en el pasado para despejarse el camino en el futuro. El final de la historia de “Ocarina of Time” también representa un punto de bifurcación para, al menos, tres líneas de tiempo canónicas de la franquicia. Aunque lo más impresionante es cómo la historia no se ve empañada por esta complejidad. Más bien todo lo contrario, se siente que fluye con naturalidad de un modo sencillo, incluso cuando se juega de forma casual, al tiempo que proporciona numerosas historias paralelas para captar a los jugadores más curiosos y aventureros.

Fijación del enemigo en el combate

Sistema de combate en "The Legend of Zelda: Skyward Sword", inspirado en el clásico "Ocarina of Time"

Un impacto que a menudo se pasa por alto que “Ocarina of Time” tuvo en la industria del videojuego es la implementación de un sistema de selección de los enemigos. Al presionar el botón “Z” del mando de Nintendo 64, los jugadores podían bloquear su perspectiva sobre los enemigos cercanos con la ayuda de su querida hada. Además de facilitar el combate, esta mecánica revolucionaria ayudó a toda una generación de jugadores a familiarizarse con los entornos en 3D, lo que evitó la frustración o los problemas de los ángulos de cámara que continúan dando problemas en los juegos actuales. “Ocarina of Time” fue el primer juego en 3D en implementar dicho sistema, y su legado se puede observar en sistemas de selección de objetivos de grandes juegos modernos como “Dark Souls” o “Red Dead Redemption 2″.

Un motor de juego de última generación

A pesar de los problemas ocurridos en las primeras etapas de su desarrollo, “Ocarina of Time” superó sus dificultades técnicas con una elocuente variedad de código que empaquetó una gran cantidad de contenido en un cartucho de 32 MB. Además, Nintendo se preparó para el éxito a largo plazo al crear activos reutilizables en el juego décadas antes de que existieran las bibliotecas de activos de “Unreal” o “Unity”. Esto supuso una gran ayuda para la secuela de “Ocarina of Time”, “The Legend of Zelda: Majora’s Mask”, al reducir el tiempo de desarrollo a “tan solo” dos años.