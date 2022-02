Expertos no ven oportuno quitar mascarilla en interiores, puede haber repunte

No es el momento oportuno para eliminar el uso de las mascarillas en interiores, ni ahora ni en el corto plazo. Intensivistas y epidemiólogos coinciden en que no hay que arriesgarse porque el virus sigue circulando y en Carnavales y Semana Santa es esperable un pequeño repunte. Lo explica a Efe el coordinador de covid de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y epidemiólogo, Vicente Martín, quien considera que quitar la obligatoriedad de las mascarillas en interiores tiene que ir ligado a que no haya transmisión comunitaria y la incidencia acumulada se mantenga por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes.

La bajada de la incidencia acumulada (los casos por 100.000 habitantes) que España registra en las últimas semanas ha llevado a varias autonomías a plantearse aligerar las restricciones adoptadas durante la pandemia, a semejanza de lo que están haciendo ya otros países europeos, como Reino Unido, Países Bajos o Dinamarca, entre otros. La opinión general es que los confinamientos se mantendrían en lugares sensibles, como residencias, centros de día o en el entorno de personas vulnerables.

El coronavirus ha supuesto un verdadero reto en el plano diagnóstico. Las PCR se convirtieron, en un primer momento, en la única herramienta eficaz para identificar a aquellas personas infectadas por el SARS-CoV 2 y, en consecuencia, en un arma indispensable. Esta técnica ha demostrado una gran fiabilidad y precisión a la hora de diagnosticar. Sin embargo, el principal inconveniente es que, al necesitar un análisis de las muestras en laboratorio, no aporta resultados inmediatos y requiere de personal y equipamiento especializado, lo que además encarece el proceso. Al tiempo, las investigaciones en torno a métodos de diagnóstico permitieron que llegara al mercado una segunda herramienta, el test de antígenos rápido, que si bien acortaba el tiempo necesario para obtener resultados y abarataba el coste, suponía también una menor fiabilidad de los resultados, ya que ésta técnica es menos sensible que la PCR.

08:00 h Cataluña elimina las cuarentenas en el aula a partir de este miércoles Las consejerías de Educación y Salud de la Generalitat han propuesto eliminar las cuarentenas de los contactos estrechos de un caso positivo de coronavirus en el entorno escolar a partir de este miércoles. Según explicaron el pasado lunes, el protocolo de gestión de casos Covid queda "sin efecto" --ya no se identifican contactos estrechos ni se indican cuarentenas--, y solo se sigue aplicando en los centros de educación especial. De la misma manera, solo los centros de educación especial siguen usando la aplicación Traçacovid, y para el resto de centros ayer martes fue el último día de actualización: los centros escolares y las familias no deben comunicar si el motivo de la ausencia a clase es debido al coronavirus.

07:46 h La pandemia impactó las destrezas cognitivas y motrices de los niños El cierre de las escuelas durante la pandemia de la covid-19 ha afectado las destrezas cognitivas y motrices de los niños en edad preescolar, según un estudio difundido este miércoles por la Universidad de la República, en Uruguay. El análisis, distribuido por la Sociedad para la Investigación del Desarrollo Infantil, muestra los efectos dañinos del brote de la enfermedad en los niños más jóvenes. "El desempeño temprano en la lectura y las matemáticas son indicadores fuertes de los logros académicos en la escuela primaria y pueden haber sido los más difíciles de compensar en la casa porque requieren una enseñanza experimentada", señaló Alejandro Vásquez, codirector del Centro Interdisciplinario de Cognición para Educación y Aprendizaje. “Las pérdidas fueron desparejas en las diferentes áreas del desarrollo y los déficit mayores aparecen en las destrezas motrices, el lenguaje y las matemáticas”, añadió Vásquez, que lideró el estudio junto con Meliza González.