España estrena estrategia de convivencia con la covid

Desde hoy- y tras dos años de fase aguda de la pandemia - se inicia en españa una nueva fase «crónica» de convivencia con el virus. La nueva Estrategia de vigilancia y control frente a la covid, aprobada en la última Comisión de Salud Pública, establece las pautas de actuación. Las nuevas reglas implican “aceptar un cierto nivel de transmisión” entre la población vacunada, joven y sana para pasar a centrarse solo en las personas más frágiles.

¿Qué hago si tengo síntomas de covid?

Las personas sanas menores de 60 años tienen que actuar de modo similar a como lo hacen con una gripe. Si tienen síntomas leves, pueden hacer vida normal, aunque se recomienda que reduzcan la interacción social y que usen mascarilla en todo momento. Para los mayores de 60, quienes padezcan alguna inmunodeficiencia o cualquier patología que les haga especialmente vulnerables, las mujeres embarazadas y los residentes en centros sociosanitarios, la recomendación es consultar al médico para recibir un diagnóstico, incluso con síntomas leves.

¿Y si los síntomas son graves?

La nueva estrategia no define qué se considera síntomas graves, solo establece que «en caso de presentar criterios de gravedad o mala evolución (disnea, fiebre superior a 38ºC mantenida más de tres días (...)» el paciente deberá contactar con su sistema sanitario según se establezca en cada comunidad autónoma.

¿Debe realizarse prueba diagnóstica a toda persona con sospecha de covid?

Ante sospechas de casos asintomáticos o leves no debe realizarse prueba. La nueva Estrategia sólo indica la prescripción de una prueba en personas con clínica compatible y que cumplan alguno de los criterios extra como: ser personas especialmente vulnerables, pertenecer a colectivos relacionados con personas vulnerables, presentar un cuadro de infección respiratoria que requiera ingreso hospitalario, haber estado en zonas donde circule una variante de interés o preocupación que no haya mostrado circulación todavía en España o tratarse de inmigrantes recién llegados a España.

¿Puedo ir a trabajar con síntomas o tengo que pedir la baja?

Si los síntomas son leves no habrá positivo, porque no será necesaria prueba. Sanidad recomienda que en caso de síntomas se teletrabaje. Pero si no se puede y el médico no ha dado una baja, se tendrá que ir a trabajar.

¿Cómo se debe actuar ante los contactos estrechos?

Sólo se prevé la identificación de contactos estrechos en ámbitos considerados vulnerables. En esos ámbitos, a los contactos estrechos de un caso confirmado se les indicará la realización de PDIA a los 3-5 días del seguimiento. Los contactos estrechos no realizarán cuarentena. Sin embargo. durante los 10 días posteriores a la última exposición deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales.

¿Se mantendrá la vigilancia de nuevas variantes?

Se seguirá secuenciando un porcentaje de los casos positivos para detectarlas. Si aparece alguna que suponga un mayor riesgo, las autoridades sanitarias decidirán si vuelven los aislamientos y las cuarentenas