Las comunidades esperan para relajar el uso de mascarillas en interiores el criterio de los expertos de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, que consideran que no debería retirarse hasta después de Semana Santa y no en todos los espacios. Así lo han expuesto varias de ellas en víspera de que se reúna en Toledo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que, según avanzó la semana pasada el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, podrían abordar “lo que va a ser una nueva reglamentación en torno a la mascarilla”, aunque este punto no figura expresamente en el orden del día.

Sudáfrica suspende el estado de emergencia por el Covid-19 tras dos años

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, suspendió este lunes el “estado de desastre nacional”, una situación de excepcionalidad que el Gobierno impuso en marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus “Aunque la pandemia no ha terminado, las condiciones actuales no requieren que mantengamos el estado de desastre nacional”, dijo hoy Ramaphonsa en un discurso televisado. “En el contexto de una sociedad democrática libre y abierta, los poderes adicionales que proporciona un estado de desastre son temporales y limitadas, y deben mantenerse solamente cuando son absolutamente necesarios”, añadió el mandatario.

La vacuna Covid-19 no se asocia a defectos de nacimiento detectables en la ecografía

La exclusión de las embarazadas en los ensayos clínicos iniciales de la vacuna Covid-19 hizo que muchos pacientes y médicos se preguntaran cómo podría afectar la vacuna a las pacientes embarazadas y a sus bebés por nacer. Ahora un nuevo estudio de Northwestern Medicine, en Estados Unidos, ha descubierto que la vacuna no está asociada a defectos de nacimiento detectables en la ecografía, según publican sus autores en la revista ‘JAMA Pediatrics’.

“Se trata de otro dato importante que ayuda a salvar el abismo que quedó cuando se excluyó a las embarazadas de los ensayos iniciales de la vacuna”, dijo la autora del estudio, la doctor Emily Miller, jefa de obstetricia de Northwestern Medicine, el sistema de asistencia sanitaria adscrito a la universidad del mismo nombre, y profesora adjunta de medicina materno-fetal de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

“Una de las razones por la que las mujeres se resisten a la vacuna en el embarazo es que están preocupadas por sus bebés y no quieren correr ningún riesgo --explica la primera autora, la doctora Rachel Ruderman, residente de cuarto año de obstetricia y ginecología en Feinberg--. Este estudio muestra que realmente no hay un mayor riesgo de defectos de nacimiento, y apoya otras pruebas que muestran que la vacuna es segura y beneficiosa para la mamá y el bebé”.

Un estudio apunta que la Covid-19 puede infectar las células que mantienen el ritmo del corazón

El virus SARS-CoV-2 puede infectar las células especializadas de los marcapasos que mantienen el ritmo del corazón, desencadenando un proceso de autodestrucción dentro de las células, según un estudio preclínico codirigido por investigadores de Weill Cornell Medicine, NewYork-Presbyterian y la Facultad de Medicina Grossman de la NYU (Estados Unidos). Los resultados, publicados en la revista científica ‘Circulation Research’, ofrecen una posible explicación de las arritmias cardíacas que se observan habitualmente en los pacientes con infección por SARS-CoV-2.

En el estudio, los investigadores utilizaron un modelo animal y células de marcapasos humanas derivadas de células madre para demostrar que el SARS-CoV-2 puede infectar fácilmente las células de los marcapasos y desencadenar un proceso denominado ferroptosis, en el que las células se autodestruyen pero también producen moléculas reactivas de oxígeno que pueden afectar a las células cercanas.

Tinción de la proteína espiga del SARS-CoV-2 (verde) en las células marcapasos (rojo) de hámsters infectados por el SARS-CoV-2. Los núcleos de las células se tiñen de azul.

Los científicos descubren por qué el Covid largo puede causar dolor

Un nuevo estudio en animales ha aportado importantes datos sobre cómo el virus SARS-CoV-2 puede provocar dolor a largo plazo. Los nuevos hallazgos también apuntan a una posible terapia para el dolor relacionado con el Covid-19, según ha asegurado sus autores en la reunión anual de la Sociedad Americana de Farmacología y Terapéutica Experimental durante la reunión de Biología Experimental (EB) 2022, que se celebrará en Filadelfia (Estados Unidos).

“Un número importante de personas que padecen Covis-19 de larga duración experimentan anomalías sensoriales, entre las que se incluyen diversas formas de dolor --explica Randal (Alex) Serafini, candidato a doctor en medicina de la Facultad de Medicina Icahn del Monte Sinaí de Nueva York (Estados Unidos)--. Utilizamos la secuenciación del ARN para obtener una instantánea de los cambios bioquímicos que el SARS-CoV-2 desencadena en una estructura transmisora del dolor llamada ganglios de la raíz dorsal”.

Usando un modelo de hámster de infección por el SARS-CoV-2, los investigadores descubrieron que la infección dejaba una firma de expresión génica en los ganglios de la raíz dorsal que permanecía incluso después de la eliminación del virus. La firma coincidía con los patrones de expresión génica observados en el dolor causado por otras afecciones.

Detectan el primer caso de coronavirus en el mundo en una nutria salvaje de río de Valencia

Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, el Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC) y la Universidad Autónoma de Barcelona han detectado “el primer caso de coronavirus SARS-CoV-2 en una nutria de río europea”.

Se trata de un ejemplar de nutria de río euroasiática (Lutra lutra), cuyos restos se encontraron cerca de un embalse en la Comunitat Valenciana. El hallazgo supone el primer caso de detección del virus en esta especie salvaje a nivel mundial, y acaba de publicarse en la revista científica internacional ‘Frontiers in Veterinary Science’.

La detección del virus se realizó mediante dos tipos de pruebas PCR diferentes en ARN extraído de la nasofaringe del animal mediante hisopo y del tejido pulmonar y de ganglios linfáticos mediastínicos.

Un estudio advierte de un descenso de dos años en la esperanza de vida en 2021 por el impacto de la Covid-19

Un nuevo estudio del Centro de Investigación Demográfica de California (Estados Unidos) advierte de un descenso de dos años de la esperanza de vida mundial en 2021, en comparación con lo que debería haber sido sin el impacto de la Covid-19. Se trata del estudio ‘Global and National Declines in Life Expectancy: An End-of-2021 Assessment’, cuyo autor es Patrick Heuveline, profesor de sociología y director asociado en la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos). Se publica en ‘Population and Development Review’, una revista del ‘Population Council’.

De 1950 a 2019, los descensos de la mortalidad fueron escasos y localizados; se vieron compensados con creces por los aumentos de la mortalidad en otros lugares. El descenso de 2019 a 2020, estimado en este estudio en 0,92 años, fue el primer descenso desde 1950, el primer año en que las Naciones Unidas calcularon la esperanza de vida en el mundo. Aunque algunas investigaciones han analizado el impacto de Covid-19 en la esperanza de vida nacional, sobre todo en Europa Occidental y Estados Unidos, este es el primer estudio publicado que lo analiza a nivel mundial. Al descenso de 2019-2020, le siguió otro de 0,72 años entre 2020 y 2021. Sin embargo, la esperanza de vida mundial pareció estabilizarse a finales de 2021.

Los investigadores han identificado una familia de proteínas que está significativamente elevada en la saliva de los pacientes hospitalizados con Covid-19. Estas proteínas, conocidas como ligandos de efrinas, podrían servir potencialmente como biomarcador para ayudar a los médicos a identificar a los pacientes que corren el riesgo de padecer una enfermedad grave. “Las efrinas son detectables en las muestras de saliva y podrían servir como marcadores complementarios para controlar la progresión de la enfermedad por Covid-19 -explica la autora del estudio, Erika Egal, becaria postdoctoral en el laboratorio de Patrice Mimche, en el Departamento de Patología de la Universidad de Utah Health (Estados Unidos)-. Podemos recoger la saliva sin daño o molestia para la mayoría de los pacientes, lo que puede revelar las respuestas de los pacientes a Covid-19 y potencialmente guiar la atención”.