Qué son los “Santos del hielo”, que este mayo en vez de heladas traen noches tropicales

Los Santos del Hielo es un periodo que tradicionalmente tiene lugar entre los días 8 y 14 de mayo (San Evelio, San Pancracio,..), poniendo fin a la serie San Isidro Labrador el día 15. En general, se da en la primera quincena de mayo cuando los viñedos, olivos, almendros, etc. ya han florecido, y una helada tardía se abate sobre ellas acabando con los brotes.

Estas heladas son muy temidas por los agricultores porque son bastante dañinas para el campo, como ocurrió en España el año 2017. A partir de estas fechas, las heladas son poco probables y se da por finalizado el periodo de riesgo para la agricultura en la mayor parte de regiones de interior.

Como apuntan desde Meteored, el caso más significativo es el de Ávila, que tiene un promedio cercano a los dos días de helada en mayo. En muchas zonas del interior, como la Meseta Norte y el entorno de los sistemas montañosos, normalmente a partir de 800 metros de altitud, es habitual que los Santos del Hielo den algún susto a la agricultura cada pocos años.

Sin embargo, tal y como afirma el experto de Meteored Víctor González, este año, el escenario meteorológico actual no parece propiciar la aparición de heladas, sino todo lo contario. La explicación es que una dorsal anticiclónica se ha detenido en el suroeste de Europa y permanecerá en esta posición varios días más, lo que hará que no se detenga la subida progresiva de las temperaturas que alcanzarán valores de verano. Tanto es así, que el experto no descarta “noches tropicales” en algunas zonas del país.

#BuenosDías 🔅

Muchos puntos de España superan holgadamente hoy los 30 ºC 🌡️.



Se esperan cielos despejados aunque veremos algún chubasco en zonas montañosas de la meseta norte. pic.twitter.com/NsIDtvf79a — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) May 11, 2022

Para el fin de semana, se prevé que la dorsal anticiclónica se traslade hacia el este, creando una advección de suroeste que podría introducir aire de origen subtropical en el entorno de la Península. Así las temperaturas podrían subir aún más, con registros cercanos a los 35 ºC en muchas zonas.

#calor casi veraniego y tormentas a la vista para la próxima semana https://t.co/cvm0EWPigz a través de @MeteoredES pic.twitter.com/0h89Lmrx5S — RAM Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) May 6, 2022

En la mitad occidental, sin embargo, se mantendrán o incluso descenderán a partir del lunes, día a partir del cual la incertidumbre aumenta en este sector debido a la presencia de una vaguada en el Atlántico. En este escenario, pueden llegar tormentas de masa de aire en puntos del interior y norte peninsular, con granizo que sí podría ser un peligro para la agricultura.