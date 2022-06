Los obispos llaman a defender la vida en la manifestación del domingo contra la ley del aborto del Gobierno

El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha mostrado este jueves su apoyo a la manifestación del próximo domingo en Madrid contra la ley del aborto diseñada por el Gobierno, aunque ha descartado la presencia de los obispos en esta protesta que lleva por lema “¡Nos jugamos la vida!”.

En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, Argüello ha celebrado que la sociedad salga a la calle para expresar ese “sí a la vida” y ha invitado a los católicos a que se movilicen, porque “decir no a estas leyes contribuye al bien común”.

No obstante, el portavoz de la CEE descarta la presencia de los obispos en esta manifestación, ya que este fin de semana hay organizadas distintas celebraciones en las diócesis con motivo del X Encuentro Mundial de las Familias que se celebra desde el miércoles y hasta el 26 de junio en Roma.

Precisamente con motivo de ese encuentro, la subcomisión episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida publicó este miércoles la nota “Sí a la familia y sí a la vida” en la que los obispos hacían un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice en contra de los proyectos legislativos del Gobierno que “atentan contra la vida y confunden la injusticia con el derecho”.

Con el eslogan “¡Nos jugamos la vida!”, entidades autodenominadas ‘provida’ han convocado para este próximo domingo una manifestación en Madrid en contra de la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno.

La convocatoria es de NEOS, que aglutina a asociaciones en defensa de la vida, la familia, la nación y la Corona, y ha congregado a exdirigentes políticos del PP, como el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, miembro de la plataforma, y la expresidenta de los populares vascos y actual vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, María San Gil.

“Invitamos a los católicos a que se movilicen, pero no queremos que sea una movilización sólo de la Iglesia”, ha subrayado Argüello, para quien la defensa de la vida es una idea compartida con agnósticos y no creyentes “que caen en la cuenta de que es una línea roja que conviene no atravesar”.

Para el portavoz de la CEE, los avances de la ciencia hacen que se pueda decir que en el seno de una mujer embarazada hay una vida nueva y, por eso, estas manifestaciones están convocadas por “cualquier persona que tenga sensibilidad por la vida desde los conocimientos de la propia razón”. Efe