Los alimentos congelados también son perecederos, ¿Cuánto tiempo pueden estar en el congelador?

El congelador es nuestro mayor aliado en la cocina. Nos permite almacenar una gran cantidad de alimentos para consumirlos cuando sea más conveniente para nosotros. Además, si tratamos los productos con el respeto que merecen, seguirán siendo igual de nutritivos y saludables después de congelados. El gran problema del congelador radica en que con frecuencia se convierte en un cajón de sastre donde podemos encontrar -fácilmente- productos que congelamos hace dos años. Ni que decir tiene que esto no es recomendable, porque llegados a este punto… los alimentos ya habrán perdido todas sus propiedades.

Guardar los alimentos en función de la fecha tope de consumo nos ahorrará muchos problemas | Fuente: Dreamstime FOTO: La Razón (Custom Credit)

Evidentemente, todo depende de la temperatura de congelación a la que se ha mantenido el alimento y la estabilidad de la red que ha alimentado de electricidad al aparato. Además, no todos los alimentos son iguales. No es lo mismo un filete de pechuga de pollo… o una merluza. Y no es lo mismo una merluza que un guiso de nuestra abuela. Por ese motivo, debemos tener cuidado con cuánto tiempo dejamos cada tipo de alimento en el congelador:

La Verdura

La verdura puede quedarse en el congelador hasta un año. Pero es recomendable que la escaldemos antes de guardarla. Meter las verduras en agua hirviendo con un poquito de sal durante 2 minutos aproximadamente, hará que -una vez congeladas- conserven todo su sabor y sus propiedades.

La Carne

La carne puede aguantar entre 6 meses y un año sin perder sus propiedades. Aunque en caso de las carnes más grasas, es preferible consumirlas antes de 6 meses. Porque con el tiempo, la grasa puede adquirir un mal sabor. También hay que tener en cuenta que existe el riesgo de que la carne contenga algún parásito, como el toxoplasma gondi. Así que, si quieres asegurarte de que no estén vivos antes de consumirlos, es aconsejable dejarla unos 5 días en el congelador.

El Pescado

Los pescados no es que puedan congelarse, es que deben congelarse. La precaución es importante, porque todos los tipos de pescado son susceptibles de contener unos parásitos llamados anisakis que podrían llegar a generar una reacción alérgica muy grave. Y no es suficiente con congelarlo durante un solo día, debe estar -como mínimo- durante 4 o 5 días en el congelador. Es la única forma de asegurarnos de que todos los bichitos están muertos antes de llevárnoslo a la boca.

El pescado siempre debe congelarse durante unos cuantos días | Fuente: Mercadona FOTO: MERCADONA

En cuanto al tiempo que puede permanecer guardado un pescado, también hay que apuntar que no es lo mismo un pescado azul, como el bonito o el atún; que un pescado blanco, como la merluza o el rape. En el primero de los casos, el pescado puede estar congelado durante tres meses. Y en el segundo caso, 6 meses.

Otros alimentos

El marisco puede aguantar todo un año en el congelador y permanecer “intacto”. Los guisos pueden congelarse un máximo de 5 meses. Y los caldos un poco menos, unos 2 meses aproximadamente.