Muchos lo intentan... pero son muy pocos los que consiguen encontrar las 8 diferencias en menos de 35 segundos

Si no lo consigues... no tienes que sentirte mal al respecto. La verdad es que es prácticamente imposible encontrar todas las diferencias entre estas dos imágenes en tan sólo 35 segundos. Sólo unos pocos con una capacidad extraordinaria para la observación pueden resolver este tipo de acertijos a la primera. Eso sí, si pretendes intentarlo, asegúrate de buscar un lugar tranquilo y evitar cualquier distracción. Porque sólo estando plenamente concentrado podrás tener la más mínima oportunidad de conseguirlo. Y recuerda, si después de un rato no lo has conseguido, no necesitas pasarlo mal... basta con que vayas al final de la página... y allí encontrarás la respuesta al problema.

Encuentra las 8 diferencias | Fuente: Genial.guru FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Por qué es importante intentarlo?

De la misma forma que el hacer deporte es la mejor forma de mejorar nuestra fuerza física y nuestra resistencia; tratar de resolver estos ejercicios mentales es de gran utilidad para mejorar nuestras capacidades cognitivas. Esto puede parecer innecesario cuando todavía somos jóvenes y cuando nuestro cerebro funciona perfectamente. Sin embargo, obligarse a realizarlos de forma regular resulta fundamental para las personas que entran en la mediana edad, ya que deben empezar a pensar en fortalecer sus capacidades mentales frente al deterioro cognitivo que -irremediablemente- a todos nos llega con la edad.

Aunque también hay otros muchos hábitos que podemos incluir en nuestra rutina diaria y que también nos servirán para estimular la actividad cerebral, el razonamiento lógico y para fortalecer nuestra memoria. Por ejemplo, podemos prescindir de la calculadora del teléfono móvil para hacer los cálculos sencillos, podemos leer de forma habitual durante -al menos- una hora cada día, podemos desafiar a nuestro cerebro a las recordar matrículas que veamos cuando paseemos por la calle... o podemos practicar y aprender nuevos idiomas.

Aquí están las diferencias:

Aquí estaban las 8 diferencias | Fuente: Genial.guru FOTO: La Razón (Custom Credit)

