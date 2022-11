¿Eres capaz de encontrar al camaleón diferente antes de volver a parpadear?

Uno de los efectos más aterradores de envejecer es la pérdida de la memoria y de las capacidades cognitivas. De hecho, es una de los motivos más frecuente de consulta médica, especialmente en la población de adultos mayores. Y es que, a muchas personas les aterra eso de empezar a perder la memoria porque entienden que es la primera señal de la aparición del Alzheimer o de algún otro tipo de demencia. Sin embargo, a todo el mundo le sucede antes o después... y sin necesidad de que exista una relación directa con la demencia.

La mala noticia es que no hay tratamiento posible contra el deterioro cognitivo leve o contra la demencia. La buena es que es posible prevenirlos (o al menos, retrasarlos) mediante una dieta saludable y equilibrada, ejercicio físico, una buena vida social y -sobre todo- actividad mental, es decir, ejercitar nuestra mente desafiándonos a nosotros mismos a -por ejemplo- recordar las matrículas de todos los coches rojos que veamos, dejar de utilizar la calculadora del móvil en nuestro día a día o leer unos minutos cada día.

Cerebro FOTO: Dreamstime La Razón

Numerosos estudios sostienen que mantener la mente activa durante toda nuestra vida puede disminuir hasta en un 50 por ciento las probabilidades de desarrollar alguna demencia. Es más, los beneficios de mantenerse activo mentalmente pueden obtenerse aunque no se haya sido activo durante toda la vida… aun cuando empezamos a hacerlo entre los 50 y los 60 años.

Los desafíos que nos encontramos frecuentemente en internet son algo más que una forma agradable de perder el tiempo. En realidad, son una de las herramientas más efectivas para mantener nuestra mente activa, para entrenar nuestras habilidades cognitivas y para preparar a nuestro cerebro para la irremediable pérdida de facultades que viene con la edad.

Encuentra al camaleón diferente:

El acertijo visual que presentamos hoy fue publicado en un primer momento por el periódico argentino La Nación el pasado 3 de noviembre. Es un juego rápido, pero bastante complicado. Lo único que hay que hacer es contemplar esta imagen, donde están dibujados muchos camaleones, e identificar cuál es el que por su forma, su color o su posición, es diferente al resto. Eso sí, hay un truco: el acertijo debe resolverse antes de parpadear.

Cuando nos imponemos un reto como este, no sólo nos colocamos a nosotros mismos en esta posición a medio camino entre la frustración y la diversión; sino que también estamos poniendo en un brete a nuestro cerebro; desarrollando su capacidad de concentración y su habilidad de resolución de problemas.

¿Dónde está el camaleón diferente? | Fuente: lanacion.com.ar FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si no ha sido capaz de encontrar al camaleón diferente antes de parpadear no debería frustrarse. En realidad, no es nada sencillo localizarlo cuando en la imagen hay tantos camaleones idénticos. Ahora al lector se le presentan dos opciones: si es usted de esos que no pueden dar nada por terminado antes de tiempo, tiene la posibilidad de volver a la imagen anterior y tratar de resolver el reto por usted mismo.

Pero si es de los que no tienen ningún problema en recibir un poco de ayuda con tal de ver solucionado el problema de una vez por todas, entonces lo mejor que puede hacer es mirar la siguiente imagen y comprobar dónde estaba el camaleón diferente:

Aquí estaba el camaleón diferente | Fuente: lanacion.com.ar FOTO: La Razón (Custom Credit)

