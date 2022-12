Consejos para mejorar la visibilidad cuando conducimos con lluvia

Los dos mayores problemas a la hora de conducir con lluvia son, por un lado, que la adherencia del neumático al asfalto disminuye y que, por lo tanto, la frenada se alarga y que el coche se vuelve imprevisible en los giros (por el efecto del acuaplanin). Y por otro lado, que la visibilidad se reduce notoriamente. Estos dos factores provocan un aumento drástico en lo que al riesgo de sufrir un accidente se refiere (en torno a un 70% superior, de acuerdo a varios estudios sobre el asunto).

Los mayores problemas a la hora de conducir con lluvia son que tanto la adherencia como la visibilidad se reducen notablemente | Fuente: EFE/ Antonio Garcia FOTO: EFE/Antonio Garcia EFE

¿Por qué vemos menos?

De acuerdo con un estudio de Carglass del año 2019, parte de la disminución de la visibilidad se debe a que las gotas de agua en el aire reducen la luz ambiental y alteran las propiedades de la luz al incidir sobre los diferentes objetos en la carretera, lo que provoca una disminución del contraste y definición.

Pero en este estudio, los expertos de Carglass también señalan que el elemento que más afecta a la visibilidad durante la conducción con lluvia es a la perturbación visual en el parabrisas (mucho más determinante que la perturbación visual ambiental).

Las gotas de agua en el parabrisas distorsionan la luz y reducen el rendimiento visual del conductor. Incluso con los limpiaparabrisas en funcionamiento, la falta de uniformidad de la capa de agua sobre el cristal explica la mayor parte de la reducción de la visibilidad a causa de la lluvia. Este efecto se multiplica -además- si el parabrisas sufre desperfectos, como impactos, grietas, arañazos, etc.

En cuanto veas las primeras gotas de lluvia, momento en el que la calzada se vuelve más resbaladiza, debemos adoptar la predisposición de realizar una conducción más segura FOTO: La Razón

Otro elemento que puede ser muy determinante en lo que a la visibilidad y la conducción se refiere, sobre todo durante estos meses de invierno (cuando las temperaturas descienden sustancialmente) es que los cristales se empañen. Todos estos elementos suponen un verdadero riesgo para nuestra seguridad. Por eso, deberíamos prepararnos para los días lluviosos.

¿Qué podemos hacer para mejorar la visibilidad?

Como hemos visto, son muchos los factores que pueden afectar a la visibilidad en la carretera; así que es necesario que busquemos solución, antes de que puedan crear las condiciones que desencadenen un accidente de tráfico.

La primera precaución que debemos tomar es la de mantener el parabrisas perfectamente limpio en todo momento (en la medida de lo posible, claro), así como arreglar cuánto antes cualquier daño o golpe que haya podido sufrir el cristal. Otro elemento que también suele olvidarse con frecuencia son las escobillas.

De acuerdo con el estudio para la seguridad vial Fesvial, el 75% de los conductores españoles reconoce haber conducido en al menos una ocasión con los limpias en mal estado y en más de un 70% de los casos, no se sustituyen con la frecuencia recomendada por el fabricante y los expertos en seguridad vial.

Existen ciertos objetos que pueden absorber la humedad. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Cuando llueve, los cristales tienden a empañarse más rápido y si además está sucio por dentro hace que el vaho aparezca con más facilidad y que sea más difícil de desempañar. La mejor arma que tenemos para luchar contra los cristales empañados es el sistema de climatización del coche. Lo más eficaz es poner la ventilación en su función específica (la que dirige el aire hacia el parabrisas), con al aire acondicionado y la recirculación, además de la calefacción.

Sin embargo, hay una cosa que podemos hacer cuando el coche está todavía parado para evitar que nos veamos frente a este problema: lo único que tenemos que hacer es “rociar” el interior del parabrisas con espuma de afeitar, dejarlo reposar durante unos 10 minutos y -por último- retirar el producto con un paño seco. El cristal no sólo quedará impoluto, sino que -además- no se volverá a empañar por mucha condensación que haya en el interior del vehículo.

Y por último, es importante encender las luces de carretera, tanto para ver como para ser vistos (no las largas, porque su reflejo reduce la visibilidad). En condiciones extremas, activar los antiniebla traseros y no olvidarnos de apagarlos cuando el tiempo mejore, para no molestar a los demás conductores ni exponernos a una posible multa.

Hay situaciones críticas en las que el conductor debe ser lo suficientemente prudente como para detener el vehículo... antes de poner en peligro su seguridad o la del resto de usuarios de la vía

Pero recuerda, cuando hablamos de seguridad... no puede prevalecer otra cosa además del sentido común y la prudencia. Si las condiciones climáticas son demasiado adversas; si los elementos de nuestro vehículo -como los faros, el parabrisas o los limpias- no están en perfecto estado; o si nos hemos dejado las gafas de miopía en casa; (...) no debemos dudar: Lo mejor es detener el vehículo en un lugar seguro y esperar hasta que las condiciones sean favorables.