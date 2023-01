Estos son los peligros de echar agua hirviendo al fregadero: ¿por qué no es recomendable?

Aunque pueda parecer una solución rápida y efectiva para deshacerse de una obstrucción en el fregadero, en realidad hay varias razones por las que no se recomienda utilizar agua hirviendo para este propósito.

En primer lugar, el agua hirviendo puede dañar el fregadero y otros componentes del sistema de tuberías. El plástico y el acero inoxidable, dos materiales comunes en los fregaderos y las tuberías, no son resistentes al calor y pueden deformarse o romperse cuando se someten a altas temperaturas. Esto puede provocar fugas y daños más graves en el sistema, lo que puede dar como resultado una reparación costosa. Además, el agua hirviendo puede ser peligrosa para manejar y puede quemar la piel si se derrama o se toca accidentalmente. Por tanto, es importante tener cuidado al manipular agua hirviendo y asegurarse de tener un recipiente adecuado para verterla. También es importante tener precaución al acercarse al fregadero mientras se vierte el agua hirviendo, ya que el vapor puede ser peligroso si se inhala en grandes cantidades.

Otra razón por la que no se recomienda echar agua hirviendo al fregadero es que no es necesariamente más efectiva para desatascarlo que el agua tibia o el agua fría. Aunque es cierto que el agua hirviendo puede ayudar a derretir cualquier obstrucción de grasa o aceite, no es tan efectiva para disolver obstrucciones de otros materiales como el cabello o el jabón. En este caso, el agua hirviendo puede terminar empeorando la situación en lugar de solucionarla.

Cómo desatascar correctamente el fregadero

En lugar de echar agua hirviendo al fregadero, se recomienda probar con otras soluciones menos agresivas para desatascar el fregadero. Una opción es utilizar un producto químico especialmente diseñado para desatascar fregaderos, como un limpiador líquido o una solución de bicarbonato de sodio y vinagre. Estos productos pueden ayudar a disolver obstrucciones de materiales como el cabello y el jabón y pueden ser menos dañinos para el fregadero y el sistema de tuberías en general.

Otra opción es utilizar un desatascador mecánico (una varilla metálica flexible) o una herramienta similar para intentar desalojar la obstrucción manualmente. Aunque esto puede ser un poco más complicado, es una forma efectiva y segura de desatascar el fregadero sin recurrir a productos químicos ni a altas temperaturas.

En caso de que ninguna de estas soluciones funcione, es posible que sea necesario llamar a un profesional para que examine el fregadero y determine la mejor forma de solucionar la obstrucción. Un fontanero puede utilizar herramientas y técnicas especializadas para desatascar el fregadero y asegurar que el sistema de tuberías esté en buenas condiciones.