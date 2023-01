Cocaína más pura y adquirida a un “camello” de confianza: así es el consumo de drogas en España

Los expertos temían que con el confinamiento la adulteración de las drogas creciera y desembocara en un problema aún mayor de salud pública pero, si bien en términos generales la pureza de las sustancias estupefacientes más consumidas en nuestro país se ha mantenido, la tendencia parece inclinar la balanza cada vez más hacia la pureza. Es una de las conclusiones del estudio “Los mercados de la MDMA, anfetamina y cocaína en España”, vistos a través de un servicio de análisis de sustancias elaborado por el programa Energy Control de la Fundación Acción, Bienestar y Desarrollo. El informe, que ha financiado el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se ha presentado esta mañana en el Espacio Pozas de Madrid.

Los hallazgos del presente informe muestran que el mercado español de la MDMA, la anfetamina y la cocaína reflejan las dinámicas globales observadas en otros países europeos como, por ejemplo, el aumento en las dosis de MDMA en los comprimidos, la estabilidad en la pureza del cristal o el aumento en la pureza de la cocaína.

Con esta investigación, desde Energy Control se ha buscado analizar la evolución de la pureza y la adulteración en los mercados de la MDMA, anfetamina y cocaína en España en los últimos años.”Se trata de, tras el cannabis, las sustancias psicoactivas ilegales más consumidas por la población y de las que más muestras se reciben en nuestros servicios de análisis de sustancias”, ha destacado Claudio Vidal, director estatal de Energy Control.

Se trata del primer informe de este tipo que se realiza en nuestro país y presenta los resultados de los análisis realizados a 11.907 muestras recibidas en sus servicios de análisis (5592 de cocaína, 3908 de MDMA y 2407 de speed o anfetamina). Ello ha permitido estudiar la evolución de la pureza de cada una de ellas, cuáles han sido las formas de adulteración más habituales (por adición o sustitución) y los adulterantes utilizados.

En la presentación también ha participado el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan R. Villalbí, y el director del Área de Drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo ABD, Josep Rovira.

Otra de las conclusiones destacadas de la investigación de Energy Control es que, un escenario marcado por la elevada producción de MDMA, anfetamina y cocaína observada en los últimos años, en términos generales la adulteración parece haber disminuido. No obstante, hay indicios de que la situación está cambiando, al menos para el caso de la MDMA. Tambie´n destaca el estudio que no se han identificado adulteraciones especialmente tóxicas, en línea con los estudios planteados por otros autores (Coomber, 1997). A pesar de las preocupaciones surgidas al inicio de la pandemia que presagiaban un aumento en la adulteración en los mercados, no se han detectado importantes alteraciones en ellos, al menos hasta 2021.

Drogas “cortadas” con cafeína

Llama la atención que la cafeína sea el principal adulterante en las sustancias estimulantes. Su predominancia, aseguran, puede explicarse por su alta disponibilidad en todos los países.

Aunque el uso de nuevas sustancias psicoactivas como adulterantes de la MDMA o la anfetamina había sido documentado en estudios previos (Vidal, Fornís y Ventura, 2014), en el periodo estudiado su presencia ha sido anecdótica. Sin embargo, donde más fue identificada esta práctica fue en los comprimidos de MDMA.

Para Energy Control, los servicios de análisis deberían formar parte de los sistemas de monitorización e información nacionales sobre drogas. “Al igual que ocurre con otras fuentes de información sobre los mercados ilegales de drogas, los resultados obtenidos no necesariamente han de ser representativos de la situación global de dichos mercados en España”. Sin embargo, “el gran número de muestras analizadas en los servicios de análisis del programa Energy Control de la Asociación Bienestar y Desarrollo, y el hecho de que sus resultados estén en línea con lo encontrado por otros servicios y estudios, nos lleva a pensar que el impacto de esta limitación puede ser mínimo”.

Los servicios de análisis proporcionan una perspectiva única de los mercados de drogas al obtener datos en contextos que son inaccesibles para otros sistemas de información y, además, permiten analizar la discrepancia entre lo que la persona cree que va a consumir y lo que finalmente está consumiendo. Es por ello que “consideramos que los resultados obtenidos en los servicios de análisis deberían formar parte de los sistemas de monitorización e información nacionales sobre drogas, tal y como ya ocurre a nivel europeo con los datos de la red TEDI que se presentan en los informes anuales del EMCDDA”.