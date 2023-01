La empresa que sustituye a la familia en el cuidado a domicilio de los mayores

Nuestro frenético ritmo de vida hace difícil lo que, paradójicamente, es una demanda cada vez más en auge en nuestra sociedad. En este momento, una de cada cuatro familias españolas está afectada por la problemática que surge cuando hay que atender las necesidades de una persona dependiente, que en el 60% de los casos en España se trata de ciudadanos que han alcanzado la edad madura.

La mayoría de las veces el cuidado de las personas mayores recae sobre los hijos, en gran parte en mujeres que han entrado en la cincuentena y que deben desatender obligaciones profesionales o a su propia familia para ello, circunstancia que genera muchas insatisfacciones y, además, sentimientos de culpabilidad «cuando no se llega a todo».

Para intentar ayudar no solo a los mayores, sino también a los familiares que les cuidan, la emprendedora María Leal creó en octubre pasado «Plennio», una empresa especializada de contenido social a nivel nacional que se encarga de todas las tareas que suelen hacer los hijos o sobrinos de una persona mayor, aunque también trabaja para empresas que desean favorecer la conciliación familiar a sus empleados. «Es un servicio innovador que hasta ahora no existía en España, aunque sí en otros países», afirma. «Se trata de mejorar la vida no solo de los mayores, sino también la de sus hijos, ofreciendo la tranquilidad de que sus padres están perfectamente atendidos en aquellas tareas que son delegables y que ellos pueden dedicarse a lo importante, que es disfrutar y estar con ellos», indica Leal.

La empresa ofrece un servicio flexible y personalizado, que se adapta a las necesidades específicas de cada familia, y que comprende actividades muy diversas: acompañamiento a citas médicas, compras del día a día, gestiones administrativas como la gestión de facturas, recibos..., ayuda con las nuevas tecnologías y trámites bancarios o incluso preparar el domicilio para la llegada de la persona tras recibir un alta hospitalaria. Para ello se diseña una ruta semanal y mensual con las tareas específicas para cada cliente, aunque «somos conscientes de que puede haber imprevistos a los que siempre sabemos dar respuesta».

El personal de «Plennio» es cuidadosamente seleccionado, con pruebas que incluyen test de personalidad y de comportamiento, para ofrecer «un servicio de confianza». Una figura destacada de esta iniciativa es la del Responsable Familiar, personas «cuidadosamente seleccionadas y formadas» con un gran nivel de empatía que acuden a los hogares de los clientes «para supervisar y coordinar todos los recursos que los mayores puedan necesitar para disfrutar de la mejor calidad de vida en sus domicilios». En la práctica son un «clon» de los hijos para todas esas tareas que son necesarias y a las que difícilmente pueden atender.

Es importante señalar que «Plennio» no contrata de forma directa a cuidadores, auxiliares o enfermeras ni se encarga de las tareas del hogar o de la higiene de los mayores. «Somos los ojos y los oídos de los hijos para dirigir las tareas de las cuidadoras o una reforma del hogar que garantice la seguridad del mismo, por ejemplo», afirma María Leal.

Una de las propuestas más interesantes de esta empresa es que ofrece la posibilidad de tramitar y gestionar las ayudas de la Ley de Dependencia, y en nombre del cliente presenta la solicitud y toda la documentación requerida, ya que se trata de un trámite tedioso y complicado. Además, al ser un servicio autorizado para ofrecer atención domiciliaria y aceptar el cheque servicio en Madrid, Cataluña, Andalucía, Cantabria, Galicia, Generalitat Valenciana, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Guipúzcoa y Vizcaya pueden aceptar dichos cheques para pagar este trámite.

E. García es emprendedora y madre de dos hijas pequeñas, cuyos padres requieren cada vez más acompañamiento y ayuda. Su madre padece párkinson desde hace 10 años, por lo que necesita visitas médicas más frecuentes y nuevos fármacos. Su padre es 10 años mayor, y se ha visto afectado por tantos años como cuidador. Así que cuando la persona que los atendía se marchó «necesité ayuda para encontrar, formar y supervisar a su sustituta, pero al contactar con “Plennio” descubrí muchos otros servicios de valor que me parecieron esenciales». Desde entonces, una Responsable de Familia «acompaña a mi madre a sus citas cuando mi padre no puede, hace un seguimiento de su medicación (algo no sencillo en su caso), ha encontrado a una persona para las labores de la casa e incluso cuando hace falta alguna pequeña reforma encuentra a los expertos y supervisa la ejecución». Esta clienta destaca «la sensación de profesionalidad y confianza que transmiten, su cercanía», por lo que sin duda recomienda sus servicios, «han simplificado mi vida, la fórmula antes era muy complicada y a veces me sentía culpable de no escuchar a mis padres porque siempre hay algo que hacer... Ahora voy a tomar café y a disfrutar con ellos», asevera.