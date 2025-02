2024 terminó con 106 detenidos por agresiones a sanitarios

Se trata de un problema que en 2010 comenzaron a evidenciar los observatorios sanitarios y en 2017 lo puso encima de la mesa el Ministerio de Sanidad. Gracias a esos datos, se publicó una instrucción de la secretaría de Estado para abordar un problema que ha ido a más: las agresiones a personal sanitario. Esta mañana, la Policía Nacional ha hecho un balance de la situación pero anima a que el personal sanitario que sean víctimas de estas situaciones lo denuncie. "Será la única forma en al que podamos acabar con el problema", ha dicho tajante el comisario general de Seguridad Ciudadana Juan Carlos Castro. Pero, como matizó el Interlocutor policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas, "no ha habido más agresiones". "No conseguimos que se nos denuncie tanto como se debería", dijo el comisario. La más habitual es la de amenazas seguida de lesiones. Y donde más se notifican es en Sevilla, Gran Canaria y Madrid. El 62% de las víctimas son mujeres y el ámbito hospitalario donde más se producen.

El año pasado se practicaron 106 detenciones y, según Yanguas, no son reincidentes. "Esto es importante: que el agresor sepa que si me pongo agresivo no consigo la receta o la baja que yo quiero".

También señalan que es curioso que se denuncian más las agresiones cuando las comete el paciente. Cuando agrede el acompañante o familiar se denuncia mucho menos. "Nuestra obsesión es la denuncia: hay que denunciar, denunciar y denunciar y por nuestra parte facilitar la denuncia". En este sentido hay 57 policías nacionales que ejercen de interlocutores sanitarios en todo el territorio nacional, esto es un canal bidireccional de comunicación fluido con el sector sanitario, que desarrolla actividad preventiva y de formación.

El comisario señala que, dentro de la intimidación, se producen muchas agresiones ambientales, como tirar cosas de la consulta al suelo para intimidar al personal sanitario.