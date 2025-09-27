Abilio Martínez toma posesión como obispo de Ciudad Real

Abilio Martínez Varea, hasta hace poco obispo de la Diócesis Osma-Soria, ha tomado posesión este sábado como obispo de Ciudad Real y prior de las órdenes militares, en una misa que se ha celebrado en la catedral, en la que ha recibido el báculo y se ha sentado en la cátedra.

Al recibir el báculo y sentarse en la cátedra que simboliza que ejerce como pastor de la diócesis, en el transcurso de la solemne ceremonia que se ha desarrollado en la catedral de Santa María del Prado, el prelado ha quedado constituido formalmente como obispo de Ciudad Real.

La misa ha contado con una nutrida representación episcopal, ya que han participado 23 obispos, entre ellos un cardenal y cuatro arzobispos (dos de ellos eméritos) y ha habido 154 sacerdotes concelebrantes.

El saludo inicial ha corrido a cargo del consejero primero y jefe de negocios de la Nunciatura Apostólica en España, Roman Walczak, que ha intervenido en representación del nuncio, Piero Pioppo, ausente por motivos protocolarios al no haber aún presentado las cartas credenciales al rey Felipe VI,

Después se ha iniciado la misa, que ha sido presidida en los primeros momentos por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, junto a Martínez Varea y a Gerardo Melgar, su antecesor en el cargo que también lo había antecedido con anterioridad como obispo de Osma-Soria.

También ha habido muchas autoridades civiles y militares, entre ellas el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde, y el subdelegado del Gobierno, David Broceño, así como numerosos fieles y representantes de entidades y colectivos.

"Una Iglesia viva"

En sus primeras palabras como obispo, Martínez Varea ha agradecido al Papa León XIV por haber depositado su confianza en él "para pastorear esta porción de iglesia que peregrina en la diócesis de Ciudad Real", al tiempo que ha agradecido a Gerardo Melgar "su pastoreo a lo largo de estos últimos años y su acogida fraternal".

El prelado ha asegurado que llega a la diócesis de Ciudad Real "con el corazón dispuesto al servicio y a la comunión", y ha señalado que como obispo, desea "trabajar para fomentar la comunión entre todos los bautizados", para fortalecer la Iglesia diocesana.

"No podemos conformarnos con construir una Iglesia solo hacia dentro", ha manifestado Martínez Varea, que ha añadido: "Ciudad Real, como tantas otras diócesis, vive grandes desafíos: la descristianización, el envejecimiento de nuestras comunidades y la pérdida de sentido trascendente".

En ese sentido, ha abogado porque "haya una Iglesia viva en la que cada parroquia, cada familia, cada comunidad religiosa, cada joven, cada sacerdote, está llamado a ser un testigo del Evangelio", porque ha subrayado: "La misión no es tarea solo de unos pocos, es el corazón de nuestra identidad cristiana".

La toma de posesión de Martínez Barea ha supuesto el inicio oficial de su ministerio en Ciudad Real, tras ocho años al frente de la diócesis de Osma-Soria.

Natural de Autol (La Rioja), donde nació en 1964, Abilio Martínez Varea fue ordenado sacerdote en 1989 y en 2017 fue nombrado obispo de Osma-Soria, donde ha destacado por su cercanía pastoral, la promoción de vocaciones y la apuesta por la acción social.

Ahora ha asumido la responsabilidad de guiar una diócesis con más de 500 parroquias y una notable tradición vinculada a las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, cuyo priorato ostenta el obispo de Ciudad Real.