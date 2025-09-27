El curioso objeto firmado por el papa Leo XIV que se subasta en EE UU por miles de dólares

Una pelota de béisbol firmada por el papa Leo XIV ha despertado un inusual interés en Estados Unidos, donde se encuentra en plena puja en la casa RR Auction. El artículo, que ya acumula más de una docena de ofertas, supera los 3.000 dólares y se espera que alcance una cifra mucho mayor antes del 8 de octubre, fecha en la que concluirá la subasta.

El origen de la pelota se remonta a un intercambio singular. El coleccionista Randy L. Kaplan, conocido por dedicar más de tres décadas a reunir autógrafos de líderes mundiales en pelotas de béisbol, envió al papa dos gorras de los Chicago White Sox, equipo del que Leo XIV es aficionado. Como gesto de agradecimiento, el pontífice estampó su firma en la pelota y la devolvió, convirtiéndola de inmediato en un objeto único para cualquier aficionado tanto al béisbol como a la memorabilia papal.

La subasta de esta pieza se enmarca en una tradición creciente de objetos poco habituales con la firma de líderes religiosos. En 2023, una pelota autografiada por el papa Francisco alcanzó los 18.750 dólares, estableciendo un precedente de gran valor. Más recientemente, Leo XIV también llamó la atención al estampar su firma en una motocicleta destinada a una puja benéfica.

Kaplan inició en los años noventa un proyecto personal enviando pelotas de béisbol a jefes de Estado y personalidades internacionales para obtener sus autógrafos. Desde entonces ha reunido más de un millar de piezas con firmas de presidentes, primeros ministros y líderes religiosos. La pelota de Leo XIV se integra en esa colección, aunque en este caso el coleccionista ha optado por ponerla en el mercado a través de RR Auction, que ya ha confirmado pujas procedentes de varios países.