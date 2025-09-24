Abogados Cristianos se querella contra miembros de la Comisión de Garantía que aprobó una eutanasia

La asociación Abogados Cristianos ha presentado una querella por prevaricación y conflicto de intereses contra siete de los once miembros de la Comisión de Garantía que aprobó la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años parapléjica cuyo padre se opone a su decisión en los tribunales.

Según informó ayer la asociación, que representa al padre de la joven, la querella se presenta también contra el exconsejero de Salud Josep Maria Argimon, responsable del nombramiento de los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, informa Efe.

La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló la decisión de una jueza de Barcelona de autorizar la eutanasia de Noelia, cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida hace un año con un recurso en los tribunales.

En su resolución, el alto tribunal catalán desestimó el recurso del padre de la joven y acordó permitir la eutanasia, aunque reconoció que su familia tiene derecho a acudir a la Justicia para tratar de impedir su muerte digna.

Con su resolución, el TSJC ratificó la decisión de la titular del Juzgado de lo Contencioso número 12 de Barcelona, que, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, avaló la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat que autorizaba la eutanasia de Noelia, al concluir que es fruto de una decisión autónoma de la joven y que ésta reúne los requisitos legales para la muerte asistida.

Abogados Cristianos asegura que tres de los miembros de la comisión contra los que se ha querellado ante el TSJC están vinculados con la asociación Derecho a Morir Dignamente y otro participó directamente en la elaboración de la ley de Eutanasia. Otro de los integrantes es el referente para la eutanasia en un centro de salud y dos pertenecen a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). En este último caso, la asociación argumenta la querella contra esos dos miembros de la ONT en que "existe -a su juicio- una relación causal directa entre la práctica de la eutanasia y la obtención de órganos".

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, considera "escandaloso" que los miembros de la comisión, "que han de velar por la legalidad y objetividad" del proceso, "estuvieran claramente vinculados", asegura, con asociaciones proeutanasia.