¿Abre mañana Mercadona? Este es el horario de todos los supermercados en Jueves Santo

Este pasado domingo se celebró el que es denominado "Domingo de Ramos", el día en el que se da comienzo a la Semana Santa. Se trata de una de las celebraciones más importantes del cristianismo, donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, es decir, los últimos días de su vida en la Tierra, desde su entrada a Jerusalén hasta su resurrección.

Sin embargo, los días festivos de esta semana santa se limitan al jueves 17 de abril y el viernes 18 de abril. Dos fechas consideradas no laborables por la gran mayoría de las Comunidades Autónomas, por lo que los ciudadanos tendrán la posibilidad de descansar.

Por este motivo, las principales cadenas de supermercados en España pueden variar sus horarios de apertura y, en algunos casos, cerrar sus establecimientos, impidiendo realizar compras de última hora.

El horario de Mercadona para el Jueves Santo

Al ser festivo nacional, la mayoría de los comercios de Mercadona permanecerán cerrados para este Jueves Santo. Sin embargo, según ha señalado la propia empresa, algunas tiendas estarán abiertas a nivel nacional con jornada reducida a medio día.

Esto significa que, si los ciudadanos quieren realizar alguna compra de última hora, solo tendrán abierto el establecimiento por la mañana, con un horario de 09:00 h a 15:00 h. Por su parte, para el Viernes Santo se prevé que todos los centros de todas las Comunidades Autónomas permanezcancerrados debido a la festividad.

No obstante, esta festividad no afecta a todas las regiones. En el caso del jueves santo, la Comunidad Valenciana y Cataluña no tienen registrado este jueves como festivo, por lo que los supermercados abrirán con normalidad.

¿Abren el resto de supermercados?

En cuanto al resto de empresas, cada una posee una política comercial diferente, por lo que su apertura y sus horarios dependerán de la cadena y de la comunidad autónoma donde se ubique. De esta forma, los horarios del resto de supermercados son los siguientes:

Carrefour

La cadena de supermercados Carrefour ofrecerá una gran disponibilidad y flexibilidad durante estas festividades. El Jueves Santo, todos sus establecimientos abrirán con normalidad y utilizando el horario habitual, de 9:00 h a 22:00 h. Es importante acceder a la página web para comprobar cuáles son los horarios en función de la región.

Lidl

La mayoría de tiendas Lidl permanecerán abiertas este Jueves Santo. Aunque en su página web no indica qué días serán festivos, habitualmente el horario es de 09:00 h a 22.00 h. Aún así, es posible que algunos establecimientos tengan un horario reducido, donde el comercio esté abierto hasta medio día. Por ello, es recomendable acudir a su página web y verificar sus horarios.

Alcampo

Este supermercado no variará sus horarios habituales durante Semana Santa como norma general. Su horario estándar es de lunes a sábado de 09.00 h a 22.00 h y en principio se mantendrá como tal para los días 17 y 18 de abril, Jueves y Viernes Santo. Por otro lado, en algunas localidades los supermercados pueden tener un horario reducido o, directamente, estar cerrados, por lo que se recomienda visitar la página web de la cadena para comprobar que centros estarán abiertos.

Día

Los supermercados DIA suelen abrir en festivos, con horarios que pueden variar. Por ello, tampoco cerrarán sus tiendas pero se reducirán los horarios para los festivos como Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abriendo a las 10:00 h y finalizando la jornada a las 15:00 h. Consulta su horario accediendo a la página web.

El Corte Inglés

Estos establecimientos suelen operar con horarios reducidos en festivos, aproximadamente de 11:00 a 21:00 horas. Es aconsejable verificar el horario específico de cada tienda en su página web.