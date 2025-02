Adiós a los coches con etiqueta B: ya hay fecha oficial en más de 70 ciudades

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son áreas urbanas en las que se establecen restricciones de acceso a determinados vehículos conforme a su clasificación según el Reglamento General de Vehículos vigente. Por su parte, los coches deben llevar una etiqueta medioambiental que los clasifican en función de su eficiencia energética, teniendo en cuenta el impacto medioambiental de los mismos.

Estas zonas se configuran como herramientas eficaces para mejorar la calidad del aire y salud de los ciudadanos, contribuir a la mitigación del cambio climático, reducir el consumo de combustibles fósiles y mejorar la calidad de la vida urbana.

Este último año como normativa europea se obligó a las ciudades con más de 50.000 habitantes a tener su Zona de Bajas Emisiones. Mediante La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, establece la obligación para municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes, cuando se superen los valores límite, de establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023.

A partir de esta fecha no podrán circular los coches con etiqueta B

Hasta el momento, la mayor restricción en dichas zonas se producía para los coches sin distintivo medioambiental, que son aquellos coches gasolina matriculados antes del año 2000 y coches diésel anteriores al año 2006. Estos tienen prohibida la circulación y el acceso a dichas zonas.

Ahora bien, los siguientes coches en adoptar limitaciones son aquellos con la etiqueta B, amarilla. Estos son todos aquellos vehículos de combustión interna que si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

Hasta el momento, los coches con esta etiqueta B pueden acceder a estas Zonas de Bajas Emisiones siempre y cuando aparquen en un estacionamiento público o privado de la zona. Pero cada vez son más las limitaciones que están teniendo a medida que se van creando más de estas zonas, como es el caso de Madrid, Getafe, Bilbao, Palma de Mallorca, Málaga o San Sebastián.

La veda a los coches con etiqueta B ha comenzado desde hace unos meses, como es el caso de Estepona en Málaga, donde los coches con etiqueta B no podrán circular por u ZBE entre las 8:00 y las 21:00. Lo mismo sucede en algunas zonas de la ciudad de Madrid donde se encuentra la zona ZBEDEP (Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección) de Distrito Centro, dónde tampoco pueden circular con el distintivo B amarillo.

En Bilbao también están comenzando con las restricciones a estos vehículos. A partir del mes de abril tendrán prohibido el paso por su Zona de Bajas Emisiones, con la excepción solo de si el coche está empadronado dentro del área. Por último, en Getafe, Madrid, donde se ha confirmado que a partir del 1 de enero de este año comenzó las restricciones a estos vehículos con multas que ascienden a los 200 euros.

En Cataluña, según ha informado la Generalitat, será a partir del 1 de enero de 2026 cuando los vehículos con etiqueta B de la DGT no podrán acceder a ninguna Zona de Bajas Emisiones, pero solo en los días en los que se haya activado protocolos anticontaminación por mala calidad del aire. Sin embargo, no será hasta el 1 de enero de 2028 cuando se establecerá la prohibición de carácter general no pudiendo acceder a estas zonas ninguno de los vehículos antes mencionados.

Esta medida afectará a más de 70 ciudades que cuentan con más de 20.000 habitantes y que por normativa europea tienen la obligación de cumplir con la zona mencionada. Las siguientes ciudades de España que comenzarán a limitar a vehículos con etiqueta B serán Málaga y Palma de Mallorca, que ya han confirmado que para 2027 se vetará el acceso a la ZBE a estos vehículos.

Los cuatro distintivos que deben lucir los vehículos larazon

En los próximos meses se irán anunciando más Zonas de Bajas Emisiones, pues son más de 150 municipios a lo largo del territorio español que deben regular estas zonas en el transcurso del año.

¿Por qué zonas puedo circular sin problemas?

El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como proponente de ambas iniciativas legislativas, ha elaborado un mapa interactivo de las Zonas de Bajas Emisiones vigentes en España para poder saber por qué zonas podemos circular.

De igual manera, puedes acceder a la Zona de Bajas Emisiones de cualquier ciudad acudiendo a la página web del ayuntamiento de la ciudad que quieres conocer. Así te librarás de una multa si decides visitarla teniendo un coche con pegatina B.