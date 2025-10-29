Adiós a los electrodomésticos en la encimera: así es la nueva tendencia que optimiza el espacio en la cocina

Si hay algo que todas las cocinas tienen en común, sin importar la casa, el tamaño o el estilo, es la presencia de electrodomésticos sobre la encimera. La cafetera, la tostadora, la freidora de aire o la batidora suelen ocupar un lugar fijo, muchas veces convirtiendo el espacio en una zona caótica, difícil de mantener ordenada y con mucho ruido visual.

Aunque las cocinas más modernas ya incorporaban hornos y microondas encastrados en la pared -como si fueran un armario más-, ahora una nueva tendencia llegó para quedarse.

La revolución del orden: muebles verticales con estantes

La idea es simple pero efectiva. En lugar de tener los aparatos distribuidos por toda la superficie, estos muebles permiten apilarlos uno encima de otro, cada uno en su propio compartimento. De esa manera, el espacio de trabajo queda libre y visualmente limpio, algo especialmente valorado en cocinas pequeñas o abiertas al salón.

Además, muchos de estos diseños incorporan estantes extraíbles o con ruedas, lo que facilita mover los electrodomésticos cuando se usan o se limpian. También ayudan a organizar los cables, evitando enredos y reduciendo el riesgo de accidentes eléctricos.

Más allá de su practicidad,estos muebles también suman en términos estéticos. Se fabrican en materiales y acabados que se adaptan a cualquier cocina: madera natural, metal negro, tonos neutros o combinaciones modernas que armonizan con el entorno.

De este modo, los electrodomésticos dejan de ser un problema visual y se integran como parte de la decoración, aportando orden, modernidad y sensación de amplitud.

Claves para aprovechar al máximo la tendencia

Medir el espacio disponible: antes de elegir un mueble, es esencial calcular el tamaño del hueco y de los electrodomésticos.

Elegir estantes resistentes: los aparatos suelen ser pesados, por lo que los materiales deben soportar bien el peso y permitir ventilación.

Combinar módulos abiertos y cerrados: los abiertos sirven para los aparatos de uso diario; los cerrados, para ocultar lo que menos se usa.

Priorizar la accesibilidad: lo ideal es que los electrodomésticos más utilizados estén a la altura de los ojos o en una posición cómoda, evitando tener que mover otros para acceder a ellos.

Una tendencia que aporta orden y calma visual

Cada vez más especialistas en orden y decoración coinciden: la funcionalidad y la calma visual son las nuevas prioridades en el diseño del hogar.

Esta tendencia de muebles verticales con estantes se alinea con esa filosofía, transformando las cocinas en espacios más prácticos, estéticos y agradables para vivir.