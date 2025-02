Adiós a las multas por las ZBE: así es la nueva función de Google Maps

Ya es normal encontrar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en cualquier parte de España y lo difícil es saber por donde puede pasar por mi vehículo sin ser multado. La Ley 7/2021 de Cambio climático y transición energética, obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con una área de restricciones de circulación a vehículos con etiqueta inferior a la B, aunque ya son varias las comunidades autónomas que piensan en reducirlo a 25.000 habitantes, como es el caso del País Vasco y Cataluña.

Infringir esta norma lleva a posibles multas de alrededor 100 euros según la ley de tráfico, ya que se considera una infracción grave. Ante esta situación y el enorme desconocimiento que hay sobre las ciudades que disponen o no de área ZBE, Google Maps ha añadido una nueva función que puede resultar útil para conocer si, en la ruta, vamos a pasar por una zona de Bajas Emisiones.

¿Qué es el símbolo 'Z'? La nueva función de Google Maps para avisar de las ZBE

Los grandes usuarios de la aplicación de Google Maps ya se habrán dado cuenta del nuevo símbolo que aparece de forma insignificante pero que puede salvar de una multa a más de algún despistado. Se trata de una 'Z' rodeada de un círculo azul, en relación a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Esta señal aparecerá únicamente cuando se planifique una ruta a través de Google Maps, en aquellas ciudades que cuenten con dichas restricciones de circulación. Si nuestro vehículo va a sobrepasar una ZBE, el símbolo aparecerá en la parte inferior de la pantalla junto a la información detallada del trayecto, es decir: la duración estimada de la ruta, los kilómetros y el símbolo 'P' que indica la situación de aparcamiento en la zona.

Nueva función 'Z' en Google Maps Google Maps

Al mismo tiempo, el sistema abrirá un mensaje que incluirá información sobre la normativa local vigente, de tal forma que los conductores conocen las etiquetas medioambientales que permiten o restringen el acceso a esas zonas. Además, Google Maps proporciona un enlace directo a la web oficial de la ciudad, para consultar la información pertinente con más detalle.

De momento esta función solo está disponible para la versión móvil, ya que aún no se ha hecho visible en la versión escritorio aunque se espera que antes o después, acabe saliendo. Sin embargo, a través del ordenador podemos consultar el mapa interactivo con todas las Zonas de Bajas Emisiones que ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Retro Demográfico.

Nuevas restricciones medioambientales a partir de 2028

Se sabe que en futuro, a partir de 2035 la Unión Europea prohíba la venta de vehículos de combustible y, su desaparición total del mercado en 2050. A todo esto, las restricciones de movilidad no dejan de aumentar y está claro que las siguientes etiquetas en no poder circular van a ser los coches con la B y C.

Ahora mismo, los vehículos con etiqueta B y C pueden circular libremente aunque es importante estar al tanto de las restricciones futuras, puesto que en 2028 pueden dejar de tener dicha libertad, dejando únicamente en circulación los vehículos con etiquetas ECO y CERO.

Estas nuevas normas ya se anuncian en ciudades como Bilbao, San Sebastián, Málaga, Palma de Mallorca, Madrid, Málaga o Cataluña, que ya lo ha hecho oficial según lo confirmado por el Gobierno de la Generalitat.