El trámite de la DGT que los conductores ya pueden hacer en los estancos

Hace ya ocho años que empezaron a aparecer nuevas pegatinas en el parabrisas de los coches. Debajo de las habituales de la ITV, se comenzaron a colocar en algunos coches otras con forma redondeada. Estas son las etiquetas medioambientales de la DGT y ayudan a identificar el tipo de vehículo: gasolina, diésel, híbrido o eléctrico. Cada tipo de vehículo tiene una etiqueta distinta: B, C, Eco y Cero, con colores específicos que facilitan su identificación por parte de las autoridades.

Estas etiquetas clasifican los coches en función de sus emisiones.Como ha aclarado la DGT, las etiquetas ambientales no son obligatorias a nivel estatal. Esto significa que un agente de tráfico no puede multar a un conductor por no llevarla. No obstante,la DGT ha delegado la decisión en los ayuntamientos, permitiéndoles sancionar a los conductores que no utilicen estas pegatinas en los lugares que establezcan como Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Las etiquetas medioambientales de la DGT, obligatorias a partir del 24 de abril larazon

¿Cómo conseguir las etiquetas medioambientales?

Las etiquetas medioambientales se pueden conseguir en oficinas de Correoso en la Confederación Española de Talleres, en gestores administrativos, en el Instituto de Estudios de Automoción o en la patronal del sector Ganvam.

Para asegurarse de que las etiquetas puedan llegar a todos los lugares, por si en el momento de realizar algún viaje las necesitan la DGT llegó recientemente a un acuerdo con Logista, antigua Tabacalera, que se encarga de la distribución del tabaco en su red, los estancos. Por lo tanto, ya se puede conseguir ahí también la etiqueta medioambiental de la DGT.

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid es el encargado de imprimir las etiquetas medioambientales de la DGT David Jar La Razon

¿Cuánto cuesta la etiqueta medioambiental de la DGT?

El precio del distintivo ambiental DGT es de 5€ sea cual sea la categoría del coche. También se puede solicitar por internet pero en ese caso el precio es de 10€ puesto que también añaden los gastos de envío y de gestión. La DGT realizó un primer envío gratuito de miles de pegatinas a algunos propietarios de automóviles, pero ahora todo el mundo debe abonar el importe.

¿En qué ciudades hay Zonas de Bajas Emisiones?

Algunas de las ciudades que tienen en funcionamiento estas ZBE y por tanto obligan a tener etiqueta medioambiental son Madrid, Barcelona, Córdoba, Pontevedra, A Coruña, Sevilla, Badalona y Valencia, según informa RACE. Estas zonas, que para finales de 2024 deberían abarcar, como mínimo, todas las ciudades con más de 50.000 habitantes, los conductores se enfrentarán a restricciones, como la prohibición de aparcar o circular en estas zonas.

La DGT no asignó etiquetas a los vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 ni a los diésel matriculados antes de 2006. Estos no pueden circular en las ZBE salvo que obtengan algún permiso especial. Las etiquetas B y C tendrán problemas para circular más pronto que tarde. La planificación de la aplicación de la prohibición de las etiquetas B ya se ha aprobado en la Generalitat con un calendario que indicará las fechas claves de este suceso.