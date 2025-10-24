Un adolescente se traga casi 100 imanes en un reto viral y termina en cirugía de emergencia

Un adolescente de 13 años fue sometido a una cirugía de emergencia en el Hospital de Tauranga, Nueva Zelanda, tras ingerir cerca de 200 imanes de neodimio, en lo que se presume fue parte de un reto viral difundido en redes sociales.

El joven acudió al centro médico con dolor abdominal, y confesó haber tragado aproximadamente 100 imanes una semana antes. Sin embargo, los rayos X revelaron el doble de esa cantidad, distribuidos en cuatro cadenas magnéticas a lo largo de su sistema digestivo.

Según el New Zealand Medical Journal, los imanes se atrajeron entre sí a través de distintas secciones del intestino, provocando bloqueos en el flujo sanguíneo y necrosis por presión, es decir, muerte de tejido por falta de oxígeno. Los médicos se vieron obligados a extirpar partes del intestino delgado y el ciego para salvar la vida del paciente.

El adolescente permaneció ocho días hospitalizado bajo supervisión médica y logró recuperarse sin secuelas aparentes, gracias a la rápida intervención quirúrgica y a la colaboración familiar en la detección del problema.

Los imanes de neodimio, conocidos por su alta potencia de atracción, son comunes en juguetes magnéticos y dispositivos antiestrés. Su tamaño reducido y aspecto llamativo los hace especialmente peligrosos para menores. Expertos advierten que la presencia de más de un imán en el tracto digestivo puede causar perforaciones, infecciones graves e incluso la muerte.

Aunque no se confirmó el motivo exacto de la ingesta, autoridades sanitarias señalan que tendencias en redes sociales han popularizado el uso de estos imanes para simular piercings en lengua, nariz o labios, lo que aumenta el riesgo de ingestión accidental.