Advertencia de la OCU sobre los tatuajes: no hay tintas de color autorizadas en España

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una seria advertencia sobre la seguridad de las tintas utilizadas en los tatuajes. Las tintas de tatuaje autorizadas en España son todas son negras, no hay ninguna de color, pero pese a ello, se siguen usando tintas de ese tipo en la gran mayoría de los centros. Así lo ha comprobado la OCU tras visitar medio centenar de estudios profesionales en Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia a través de colaboradores anónimos que han solicitado hacerse un tatuaje de colores. En 48 de los centros no les pusieron impedimentos para tatuar con colores, y sólo en dos les indicaron que sólo utilizaban tinta negra debido a la falta de tintas de color autorizadas.

En España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) es el organismo encargado de autorizar el uso de las tintas de tatuaje y de momento no ha podido autorizar ninguna tinta de color, a la espera de que los fabricantes entreguen estudios conformes al reglamento Reach. Los fabricantes de tintas de color siguen sin entregar a la Aemps estudios conformes al reglamento Reach sobre tatuajes, que entró en vigor hace dos años y supuso la restricción del uso en la UE de más de 4.000 sustancias químicas peligrosas que se utilizaban como ingredientes en las tintas para tatuajes, según la OCU. La normativa española exige, además, otros requerimientos, como la esterilidad del producto y el etiquetado completo. Por eso, y tras estos resultados, la organización de consumidores ha denunciado esta situación a las Direcciones Generales de Salud Pública de las cinco comunidades autónomas en donde han visitado los centros para que actúen en consecuencia.

La organización también ha llamado la atención de lo que argumentan en la mitad de los estudios de tatuajes donde han preguntado por la problemática legal en España con las tintas de color: que usan tintas 'homologadas' en Europa. Y ante esa justificación, la OCU dice que en realidad "no hay homologación europea en las tintas ya que solo en España existen procedimientos de autorización como los de la Aemps". En el resto de los países de la UE se actúa a posteriori con inspecciones puntuales y control del mercado, y es ahí donde se han detectado diversas irregularidades. En comercios online especializados en productos de tatuaje se anuncian tintas de color 'homologadas en Europa' que cumplen el reglamento Reach, y recurren a logos o diplomas acuñados por los propios fabricantes. Pero también, según sostiene la OCU, tal homologación no existe, ni tampoco hay sellos oficiales que avalen la seguridad de estos productos. Incluso se han producido alertas de seguridad en productos que presumían cumplir el Reach.

Riesgos para la salud

Los pigmentos de un tatuaje se inyectan en la dermis y pueden migrar hacia órganos como ganglios linfáticos, riñones o hígado. Además, las tintas de color contienen sustancias restringidas por el Reglamento REACH, lo que aumenta los riesgos para la salud. Estas tintas no se eliminan con el tiempo y permanecen en el organismo de forma permanente. OCU también advierte que el etiquetado que incluye el logo “REACH COMPLIANCE” no garantiza seguridad, ya que este distintivo no es oficial.

Recomendaciones antes de tatuarse

OCU aconseja a los consumidores: