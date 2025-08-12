La Aemet lanza un aviso por "calor extremo" en País Vasco y Andalucía

Las diecisiete comunidades autónomas se encuentran este martes en alerta por calor, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha puesto bajo aviso 'rojo' (peligro extraordinario) zonas de Andalucía, sobre todo la campiña sevilla, y del País Vasco.

El organismo nacional ha indicado que el actual episodio térmico de ola de calor que azota a España desde el pasado día 3 podría llegar a su final hoy martes, según sus últimas predicciones que han sido modificadas varias veces en los últimos días (la última, ayer).

El aviso 'rojo', que alerta de un peligro extraordinario, ha sido habilitado en amplias zonas de Andalucía, como en la campiña sevillana y en la campiña cordobesa, donde los termómetros podrían llegar a marcar 44 grados, mientras que se prevén máximas de hasta 42 grados en el litoral de Huelva.

El mismo nivel de alerta ha sido aplicado a zonas del País Vasco, donde podrían rebasarse los 40 grados. Es el caso de Gipuzkoa interior y el interior de Bizkaia mientras que está bajo aviso 'naranja' (riesgo importante) Álava.

La Aemet ha activado el aviso 'naranja' en amplias zonas de 11 comunidades: Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Comunidad de Madrid y Canarias.

En concreto, en algunas zonas de Aragón se esperan temperaturas que podrán rebasar los 40 grados en puntos de Huesca y Zaragoza, mientras que en lugares de Cantabria como la zona montañosa de Liébana y Cantabria del Ebro se podría llegar a máximas de 37 y 39 grados respectivamente.

En Castilla León se prevén máximas de hasta 39 grados en zonas como el sur de Ávila, el norte de Burgos, el condado de Treviño y la meseta de Valladolid y los termómetros subirán hasta los 40 grados en áreas de Castilla-La Mancha, como los montes del norte y Anchuras (Ciudad Real) o el Valle del Guadiana, donde se alcanzarán los 41 grados.

En Cataluña, el calor apretará con especial dureza en las provincias de Girona y Lleida, con máximas de 39 grados mientras que, en Extremadura, habrá máximas de hasta 43 grados en Vegas del Guadiana (Badajoz) y en la zona del Tajo y Alagón (Cáceres).

En Galicia, los termómetros llegarán a los 39 grados en la zona de Miño (Orensa) y en las comunidades de Madrid se alcanzarán también máximas de 39 en el área metropolitana y Henares, así como en el Sur, vegas y el Oeste de Madrid.

Aemet ha previsto que los valores en Navarra y La Rioja oscilarán asimismo durante la jornada entre los 39 grados en áreas del centro, Pirineo y Ribero de Ebro navarra; y también la Ribera del Ebro de La Rioja sufrirá máximas de hasta 39 grados.

En cuanto a las Canarias, solo Gran Canaria tiene hoy activo el aviso naranja y no se descarta que la temperatura marque 40 grados en medianías y zonas altas de la vertiente sur de las Cumbres de Gran canaria, mientras que la alerta amarilla (riesgo) se ha activado para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Tenerife. Respecto a su predicción general, la Aemet ha previsto un predominio en los descensos térmicos en la vertiente mediterránea, mientras que continuarán ascendiendo de forma ligera en el extremo sur, sin descartar que lo hagan también en el extremo oriental del Cantábrico.

Se esperan temperaturas que superarán en el interior peninsular los 36-39 grados, si bien en puntos del Guadalquivir podrían alcanzarse los 44 ºC.