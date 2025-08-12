Catorce detenidos en un operativo contra el tráfico de drogas en Las Palmas de Gran Canaria

La operación contra el tráfico de drogas desarrollada este lunes por la Policía Nacional en el céntrico barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, se saldó finalmente con un total de 14 detenidos, según ha informado el cuerpo policial.

La operación, que persigue dar respuesta a la problemática social que afecta a cierta zonas del barrio, donde este tipo de actividades ilícitas ha generado una "especial preocupación vecinal", tuvo su principal intervención en la calle Molino de Viento de la capital grancanaria, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Durante la operación se han practicado siete entradas y registros en domicilios y se han intervenido drogas y dinero en efectivo.

El dispositivo se ha desarrollado con la colaboración de la Policía Local. Actualmente, las diligencias permanecen bajo secreto de sumario.