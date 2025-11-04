Alerta alimentaria: la AESAN amplía a cuatro las marcas de azúcar retiradas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta alimentaria por la presencia de sulfitos no declarado en endulzantes naturales de varias marcas conocidas.

La alerta se extiende a otros lotes y marcas, además de los inicialmente comunicados, que ya están siendo retirados de los puntos de venta.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda que las personas con intolerancia a los sulfitos no consuman estos productos. Para el resto de la población su consumo no significa ningún riesgo.

El alérgeno no declarado fue detectado en la Comunidad de Madrid,, desde donde se informó a la AESAN a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Según la información disponible, la distribución de estos productos ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Murcia y País Vasco. Sin embargo, no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Productos retirados

Flor de Coco, endulzante de origen natural

Marca: Azucarera

Aspecto del producto: Bolsa de plástico

Números de lote: L9311911453, L9312605553, L9313006553

Fecha de caducidad: sin fecha de caducidad

Peso de unidad: 300 g

Marca: Dreamfoods

Número de lotes:

130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026.

2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65 con fecha de consumo preferente 28/02/2027.

52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.

Peso de unidad: 400 g

Azúcar de coco

Marca: Dreamfoods

Aspecto del producto: Envasado

Número de lotes:

130152024-06, 130152024-11, 130252024-18, 3001152024-14, 3001152024-17 con fecha de consumo preferente 30/07/2026

2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68 con fecha de consumo preferente 28/02/2027

52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026

Peso de unidad: 1 kg y 400 g

Azúcar de coco

Marca: Planeta huerto

Número de lotes:

130152024-04, 130252024-19 con fecha de consumo preferente 30/07/2026;

2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91 con fecha de consumo preferente 28/02/2027

52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026

Peso de unidad: 1 kg y 500 g

Azúcar de coco 1 kg