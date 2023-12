El año termina con más de medio centenar de mujeres asesinadas

El año 2023 termina con más de medio centenar de mujeres asesinadas por violencia de género y un verano 'negro'. En concreto, este año deja al menos 55 víctimas mortales, 16 de ellas en los meses de julio y agosto, a las que hay que sumar dos menores. En este sentido, la violencia machista ha dejado un total de 56 menores huérfanos.

La cifra de asesinadas alcanza este año las 1.237 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. De este modo, hasta el momento, hay seis víctimas mortales más que en todo 2022.

Asimismo, el verano de 2023 ha sido uno de los más trágicos en violencia machista de los últimos 20 años, con 16 asesinadas, ocho casos en julio y ocho en agosto, por lo que se volvió a confirmar que el factor estacional incrementa el riesgo, tal y como explicaba en una entrevista a Europa Press el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente.

Por otro lado, según el balance del Ministerio de Igualdad, en 41 de los 55 casos no existía denuncia previa, ni solicitada por la víctima, ni por otros, lo que supone un 74,5%. Se trata de una cuestión que preocupa, tanto al departamento, como al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que han apelado recientemente al entorno.

Precisamente, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, recalcaba hace unos días, en declaraciones a Europa Press, que la denuncia es "importantísima" para que, por un lado "no haya impunidad" y, por otro, para poner en marcha el mecanismo de protección "en su integridad". "No queremos que haya maltratadores que piensen que no le va a caer toda la acción de la justicia", destacaba.

Por todo ello, la Asociación de Mujeres Juristas ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que este año ha sido "decepcionante", "triste" y "escalofriante" por las cifras de mujeres asesinadas.

"Múltiples razones como el miedo, riesgo de ser revíctimizadas (no creídas, cuestionadas, no respetadas, etc) la lentitud de la tramitación y procesos, y todas las resistencias hacen que como sociedad civil y entorno cercano a las victimas tengamos la responsabilidad de una mayor implicación , denunciando y mostrando un mayor rechazo y reproche", ha afirmado.

Por este motivo, ha tildado de "prioridad" el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que "defina las prioridades de actuación dentro de los límites previstos por el mismo y sus objetivos, reconociendo así que se tienen en cuenta las necesidades y garantizando la utilización de los fondos no discrecional".

Igualmente, ha indicado que esperan "una mejora en la atención a víctimas de zonas rurales y acciones de intervención con víctimas que retiran la denuncia". Además, ha puesto de manifiesto la "disparidad" y "forma desigual" de los juzgados a la hora de proteger a las víctimas.

"Demandamos mayores políticas sociales feministas pues estamos ante un déficit importante que obliga a una actuación institucional bajo el principio de diligencia debida", ha precisado.

Desde la Alianza Contra el Borrado de Mujeres, en declaraciones a Europa Press, han denunciado la exclusión de los pactos de Gobierno para "frenar la trata y la prostitución" y que "el incremento de los asesinatos machistas y de las agresiones sexuales en 2023 no ha encontrado una respuesta proporcionada por parte de quienes hasta ahora estuvieron a cargo de las políticas de igualdad".

"Celebramos la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad pero lamentamos que el reconocimiento expreso del alquiler de vientres como una forma de violencia contra las mujeres no haya venido acompañado de acciones contundentes para frenar la explotación de mujeres extranjeras por parte de ciudadanos españoles", han lamentado.

En este sentido, han subrayado que, de cara a 2024, esperan que el nuevo Ejecutivo "recomponga" las relaciones con las organizaciones del movimiento de mujeres. No obstante, han explicado que las expectativas que pudiera haber generado el cambio de titularidad en el Ministerio de Igualdad "han dado paso a la inquietud ante declaraciones de la nueva ministra, que auguran el inmovilismo en algunos de los asuntos que preocupan a la agenda de las mujeres".

Finalmente, la asociación APRAMP, que lucha por combatir la trata de mujeres, ha señalado por su parte, en declaraciones a Europa Press, que este próximo año seguirán desarrollando su labor en base a su Plan Estratégico que responde a su misión y visión.

"Construir una sociedad libre de violencia y explotación donde las personas recuperen la libertad y la dignidad, con las supervivientes siendo protagonistas totales, estando en el centro de todo el proyecto y trabajando con ellas en la lucha contra la trata de personas en todas sus formas y por la restitución de sus derechos, libertad y dignidad", apostillan, informa Ep.