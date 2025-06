El asesino de Es Carnatge (Palma) aturdió a la víctima de un martillazo y le atravesó el cráneo con un escoplo

El asesino de Es Carnatge propinó a la víctima un fuerte martillazo que le dejó aturdido, después le atravesó el cráneo hasta siete centímetros de profundidad con un escoplo o un objeto plano y alargado y, cuando ya estaba muerto, prendió fuego a la chabola para ocultar el crimen.

Lo han confirmado este viernes las forenses que realizaron la autopsia al cadáver en la quinta sesión del juicio con jurado que sigue en la Audiencia Provincial de Palma contra el acusado de asesinar a un hombre y luego incendiar la chabola en la que vivía para ocultar el crimen y para quien la Fiscalía reclama una condena de 20 años de cárcel. Durante la práctica de las pruebas periciales, las forenses han explicado que los análisis revelaron que no había rastros de hollín ni otras partículas en las vías respiratorias para constatar que ya había muerto cuando ardió su vivienda. "No tuvo ocasión de respirar en el momento del incendio", han señalado. En cuanto a las lesiones que provocaron la muerte del hombre, la autopsia concluyó la muerte por etiología homicida por dos golpes, uno en la nuca, estando de pie, con un objeto contundente y redondeado tipo martillo, y otra lesión en la sien compatible con un objeto plano que se introdujo en el cráneo hasta seis o siete centímetros. "Nadie tiene fuerza suficiente para, con un solo golpe, atravesar el cráneo como si fuera una aceituna. Hay un objeto que está clavado hasta siete centímetros dentro de la cavidad craneal", ha señalado una de las forenses, que ha concluido que el golpe en la nuca se produjo en primer lugar, en un plano horizontal, "como si fuera un bateo de béisbol", para después, aprovechando probablemente el objeto empleado en la primera lesión, clavar algo plano tipo palanca o escoplo en el cráneo. Aunque el estado carbonizado del cuerpo sin vida dificultaba datar con concreción el momento de la muerte, el escenario sí que era compatible con que hubiera sido esta madrugada. Además, una de las profesionales ha añadido "con total rotundidad" que la escena había sido manipulada y que la postura del cuerpo no era natural sino que había sido modificada. En línea con lo apuntado por los policías expertos en el incendio, la autopsia también confirmó la presencia en la ropa de derivados del petróleo, que se habrían utilizado para rociar el cadáver, eliminar pruebas y dificultar el posterior trabajo.