Así es el mejor método para limpiar el extractor de tu cocina

La limpieza del filtro del extractor de la cocina puede hacerse de forma sencilla y eficaz, sin apenas esfuerzo físico ni la necesidad de frotar intensamente si se siguen las técnicas y consejos adecuados. Este elemento es fundamental para mantener la cocina libre de olores y vapores. Cada día absorbe grasas y partículas que, si no se eliminan regularmente, pueden perjudicar su funcionamiento y acortar su vida útil.

El proceso para una limpieza profunda del filtro metálico comienza apagando la corriente eléctrica para trabajar con seguridad. A continuación, se extraen los filtros, distinguiendo entre los de carbón y los metálicos.

Para limpiar los filtros metálicos sin frotar, se recomienda llenar una olla grande con agua y calentarla hasta casi hervir. Se añade medio vaso de bicarbonato sódico poco a poco, ya que reacciona y produce espuma. El filtro se sumerge en la mezcla y, tras unos minutos, la grasa se desprende y flota en el agua sin necesidad de frotar. El procedimiento se repite para ambos lados y se pueden utilizar guantes o una toalla para sacar el filtro caliente. Si fuera necesario, la operación puede repetirse con agua limpia. En algunos casos, es posible lavar los filtros metálicos en el lavavajillas, siempre que lo permita el manual del fabricante.

Detalles a tener en cuenta

No hay que olvidarse del exterior del extractor, que también acumula grasa y polvo. Se recomienda limpiarlo semanalmente con un paño de microfibra húmedo y una gota de detergente, secándolo después en la dirección de las líneas del acero inoxidable para evitar rayaduras. Los componentes menos visibles, como el conducto de ventilación o el depósito de grasa, también requieren atención periódica.

Frecuencia recomendada

Los filtros metálicos deben limpiarse cada uno o dos meses, especialmente si se cocinan platos fritos de manera regular.

Los filtros de carbón necesitan reemplazo cada cuatro a seis meses.