El asiento del avión que no quiere nadie: una azafata revela cuál es el lugar más odiado por los pasajeros

El matinal Aruser@s, de laSexta, analizó recientemente un vídeo publicado por la creadora de contenidos @Barbiebac, quien trabaja como azafata y compartió en redes sociales cuál considera el peor asiento para volar. Su explicación ha generado debate entre los colaboradores del programa, sorprendidos por la razón que dio: la última fila del avión encabeza la lista de los lugares menos deseables.

En su vídeo, la azafata explicó que la última fila acumula varios inconvenientes: el constante paso de pasajeros que acuden al baño, los ruidos del área de cocina, las luces que permanecen encendidas gran parte del vuelo, las conversaciones entre la tripulación y los olores procedentes del baño. Además, añadió que muchos de esos asientos no se reclinan, lo que reduce aún más la comodidad del viaje.

La tripulante también señaló que el asiento del pasillo es otro de los menos recomendables, pues resulta “una pesadilla para dormir”: los pasajeros lo golpean al pasar, el carrito de comida suele rozarlo y no hay lugar cómodo para apoyar la cabeza.

El eterno debate sobre el asiento del medio

En el vídeo, la creadora de contenido argentina @Barbiebac, con base en Barcelona, calificó el asiento central como “el más incómodo”, ya que obliga a compartir espacio con los dos ocupantes de los lados. En el plató de Aruser@s, algunos colaboradores coincidieron con esta postura, mientras que otros defendieron el asiento del pasillo como la mejor opción.

Angie Cárdenas, una de las tertulianas, afirmó preferir el pasillo porque permite moverse con facilidad, mientras que Alba Gutiérrez apuntó que, si se viaja en familia, “tienes dos hombros para apoyarte”.

El vídeo, que ha circulado ampliamente en redes, ha reavivado uno de los debates clásicos entre los viajeros: cuál es el asiento ideal para volar, un tema en el que influyen tanto las preferencias personales como la experiencia en cabina.