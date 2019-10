La cocaína es la droga que más se consume en España, así como en Suiza, Italia, Francia y Reino Unido. El éxtasis, en Países Bajos; la metanfetamina, en Alemania y República Checa, y las anfetaminas, en Eindhoven y Amberes. No son datos extraídos de encuestas poblaciones o de muertes por consumo de drogas, sino del análisis de estas sustancias presentes en las aguas residuales de cada ciudad (120) durante siete años (una semana de monitorización cada año) y que permite estimar los hábitos de consumo de los citados estupefacientes de 60 millones de personas en 37 países.

En cualquier caso, los datos de este estudio liderado por Iria González Mariño, de la Universidad de Salamanca, demuestran que, a pesar de las campañas de prevención, el consumo de drogas no solo no cesa, sino que va en aumento. Al menos en lo que cocaína se refiere (su consumo o su mayor pureza). Y es que su presencia en los desagües se ha disparado en la mayoría de las ciudades analizadas según el estudio “Evaluación espacio-temporal del consumo de drogas a gran escala: evidencias de siete años de monitorización internacional de aguas residuales”, publicado ayer en la revista “Addiction”, la primera revista mundial en el campo de las adicciones.

En España, su presencia en los desagües es notoria. Así, entre las ciudades españolas monitorizadas (Barcelona, Castellón, Molina de Segura, Santiago de Compostela y Valencia), Barcelona es la que muestra una mayor cuantía de uno de sus productos metabólicos: la benzoilecgonina. De hecho, ostenta el primer puesto internacional, por delante de Zúrich y Amberes. Y, según este estudio, los vestigios de cocaína se han incrementado respecto a los niveles de observados entre 2011 y 2013. Así, entre 2011 y 2017, la presencia de benzoilecgon en las aguas residuales de la ciudad se ha incrementado en un 128%, al pasar de 421,68 mg por cada 1.000 habitantes a 965,18.

“En Barcelona en los últimos años ha habido un incremento de la presencia de esta sustancia en las aguas residuales, al igual que en otras tantas ciudades, como Milán por ejemplo. No sabemos si es porque hay un mayor consumo o porque la droga que se está consumiendo es más pura. A nivel europeo otros estudios aseveran que la cocaína que se está vendiendo tiene mayor pureza”, explica a este periódico la investigadora Iria González. En cualquier caso, “en España, en términos absolutos y considerando los mg de droga consumidos por 1.000 personas en un día, el mayor consumo es de cocaína, seguido de MDMA (éxtasis), anfetamina y metanfetamina”, precisa Cristina Postigo, del Instituto Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC).

Pero es que además, de todas las ciudades españolas analizadas (hay otras muchas que podrían tener los mismos niveles o más pero que no dejan monitorizar las aguas residuales para este tipo de investigaciones), Barcelona es la que muestra una mayor presencia de todas las drogas sujetas a estudio, duplicando, por lo general, los niveles de otras urbes, según los datos obtenidos por el equipo de la investigadora Miren López de Alda, del IDAEA-CSIC. Así, no solo ocupa el primer puesto a nivel mundial en cocaína, sino que también son los octavos con más éxtasis en los desagües, los decimoterceros en metanfetamina y eso sí tienen unos niveles medios de anfetamina. Ahora bien, estos datos se han extraído tras analizar el agua de una de las siete depuradoras del área metropolitana que trata un 34% del total de aguas residuales de la conurbación, no de todas.

Los resultados del estudio confirman las grandes diferencias que existen de consumo por países dentro de la Unión Europa. Así, mientras la cocaína predomina en las ciudades del sur y oeste de Europa, en Bélgica y Países Bajos se ha observado una importante presencia de cocaína y anfetamina, una sustancia que se ha popularizado en estos países y en el norte de Europa. En cuanto a las metanfetaminas, aunque estén menos de moda que las otras drogas estudiadas, sí se puede decir que su consumo, a tenor de su presencia en aguas residuales, es elevado en países del este, como Eslovaquia, República Checa y este de Alemania. Además, está creciendo su demanda al norte y al centro de Europa. También ha aumentado la presencia de éxtasis.

Respecto a las ciudades europeas donde han detectado mayores aumentos de presencia de drogas, “son, por este orden, Amberes, Ámsterdam, Zúrich, Londres y Barcelona”, añade la autora principal del estudio.