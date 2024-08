Las 'carabelas portuguesas' sitian España: Aumenta la presencia de estas medusas en muchas playas del país

Además de un exceso de aforo, la falta de limpieza o una temperatura excesiva, hay otro factor importante que puede arruinar lo que habría sido un maravilloso día de playa: las medusas. El aumento de calor que estamos viviendo en las últimas semanas no hace sino ayudar a la proliferación de estos seres marinos.

Esto, sumado a la disminución de sus depredadores en el ecosistema, está haciendo que aparezcan con frecuencia medusas en las costas de toda la Península Ibérica. Durante esta última semana la especie que más se está dejando ver por las playas españolas es la 'Physalia physalis' o carabela portuguesa.

Carabela portuguesa larazon

Esta especie concreta de medusas son muy fáciles de distinguir, ya que tienen un color azul oscuro muy característico, además de por su famosa "cresta" de flotación, que suele tener tonos rosados o morados claros. Con ella, consiguen mantenerse en la superficie del agua mientras les arrastra la corriente hacia otros lugares, uno de los motivos por los cuales acaban varando en las playas.

¿Qué es una carabela portuguesa?

Realmente no son medusas, de hecho, se las suele llamar "falsas medusas". La carabela portuguesa es en realidad es una colonia de pequeños organismos que trabajan de forma conjunta. Tiene una característica "vela" o "cresta" azul que flota en la superficie del agua y unos largos tentáculos que pueden llegar a medir hasta 50 metros. Además, estos tentáculos están cubiertos de células (cnidocitos) que liberan sustancias urticantes, lo que puede causar fuertes dolores y otros síntomas graves en los humanos.

Este animal se puede encontrar tanto en Océano Atlántico como en el Índico o el Pacífico. Como ya explicamos antes, al no tener otra forma de desplazarse que dejándose llevar por el viento y las corrientes marinas, acaban muchas veces cerca de las playas o muriendo sobre la arena tras ser arrastradas por una ola. Aunque son de gran belleza, se debe evitar cualquier el contacto con ellas, ya que sus picaduras pueden ser muy dolorosas y, en algunos casos, causar reacciones en el organismo como fiebre y dificultad para respirar.

Las "falsas medusas sitian las playas de España

Aunque hay algunas zonas del país que han conseguido evitar prácticamente la presencia de las carabelas portuguesas, lo cierto es que muchos expertos ya han lanzado alertas sobreavistamientos de grandes bancos de estos seres marinos cercanos a las costas españolas.

Existe una página muy interesante y útil para los bañistas veraniegos que lleva un registro de la presencia de medusas y animales marinos similares playa a playa, tanto de España como de otros países. Se trata de MedusApp.com, una web especializada en este tema que lleva varios años en funcionamiento y es una gran herramienta para aquellos que aprovechan las vacaciones para darse un remojón en el mar.

En ella, los usuarios pueden compartir fotos y comentarios de avistamientos de medusas, para poner en alerta al resto de ciudadanos. Además, da información sobre de qué especie marina se trata y cómo de urticante puede resultar.

Imagen de la llegada de medusas a la costa FUNDACIÓN DESCUBRE. FUNDACIÓN DESCUBRE.

Así, según las informaciones compartidas es este directorio web, casi toda la Comunidad Autónoma de Galicia estaría prácticamente libre de medusas, pero el resto de costas españolas parecerían estar atestadas de estos seres marinos. Por el norte, grandes zonas de Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra habrían reportado la presencia de muchas carabelas portuguesas, además de otras especies no urticantes.

Lo mismo sucede con casi toda la costa andaluza, que no tiene casi avistamientos de medusas. Sin embargo, la situación en el Mediterráneo es toda la contraria. Desde la costa de Murcia hasta la de Cataluña, incluyendo también las Islas Baleares, la presencia de estos seres marinos se ha dejado notar ampliamente. Para más información actualizada, pueden consultar la página web.

¿Cómo pican las medusas?

Orientados hacia abajo, por la parte inferior del cuerpo, las medusas tienen unos tentáculos que les ayudan a atrapar el plancton, la base fundamental de su alimentación. Estos seres están compuestos en un 95% por agua, lo que les da esa textura gelatinosa y color casi transparente a la mayoría de especies.

Son organismos prácticamente sésiles, ya que no disponen de ningún medio de locomoción que les ayude a desplazarse, dependiendo únicamente de las corrientes marinas y de la acción del viento para moverse. Esto les deja a merced de los factores ambientales, lo que a veces se traduce en varamientos masivos en las playas, como ocurre muchas veces durante el verano. Es decir, que no "pican porque quieran", realmente solo hacen contacto con las personas, no son capaces de atacar voluntariamente.

Qué hacer en caso de una picadura de medusa: prevención y tratamientos básicos Pixabay

Todos los miembros de este filo, dispone en sus tentáculos de un mecanismo de defensa en forma de cnidocitos. Estos cnidocitos son unas células urticantes que liberan toxinas al contacto con otro ser vivo y que pueden causar problemas de salud.

TE INTERESA:Las autoridades alertan de que la carabela portuguesa ya está en España: esto es lo que debes hacer si te pica

¿Cómo reaccionar ante una picadura de medusa?

Para la mayoría de personas, la picadura de una medusa causa una urticaria en la piel que no suele ir a más, pero para otra gente el contacto con los tentáculos de estos seres marinos podría conllevar un riesgo mortal. Es completamente vital saber actuar con la mayor velocidad posible ante la picadura de una medusa, por eso, aquí van algunos consejos:

Salir del agua rápidamente. Pero con calma, no hay que entrar en pánico. Además, el movimiento del agua podría dispersar más células urticantes sobre tu piel, aumentando el dolor y la reacción.

No rascar ni frotar la zona afectada. Por mucho que pique o escueza, tocar la picadura solo podría liberar más veneno y empeorar el dolor, o provocar infecciones secundarias.

Lavar la herida con agua salada. Nunca con agua dulce ni arena, que podría empeorar la situación. El agua de mar es la mejor opción, ya que es fácilmente accesible en la playa.

Si tienes un tentáculo pegado, quítalo. Con mucho cuidado y utilizando pinzas o guantes, retira con delicadeza el tentáculo de la piel, evitando romperlos, lo que podría liberar más veneno y causar más dolor.

Aplicar frío sobre la herida. Hielo envuelto en un paño es lo mejor para reducir el dolor y la inflamación sobre la zona afectada. Nunca aplicar hielo directamente para no causar quemaduras por frío.

Consultar con un profesional de la salud. Siempre es recomendable buscar atención médica, especialmente si la reacción a la picadura es severa. Si se experimentan síntomas como problemas de respiración, dolor en el pecho, náuseas, vómitos, mareos o desmayos, son un muy mal signo, y se debe acudir a urgencias lo antes posible.