¡Cuidado con los tentáculos! El número de medusas se multiplica por la ola de calor en las playas

Para estos últimos días, la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología de España) ha mandado un comunicado en el que alertaba de una ola de calor que se dará en la Península Ibérica e Islas Baleares durante el 18, 19 y 20 de julio, aunque las temperaturas continuarán preocupantemente altas durante la semana siguiente.

Para poder disfrutar de la arena de la costa no solo se necesita una buena temperatura, ya que hay otros factores que podrían echar a perder un maravilloso día de playa: el viento, la contaminación, un aforo demasiado copado, etc.

Muchas personas aprovechan el calor para irse de vacaciones y acudir ilusionados a bañarse en las playas de las costas españolas, tanto nacionales como visitantes extranjeros. Sin embargo, hay que ser prudente, ya que este aumento de las temperaturas está favoreciendo la proliferación de medusas en las playas.

¿Cómo pican las medusas?

Orientados hacia abajo, por la parte inferior del cuerpo, las medusas tienen unos tentáculos que les ayudan a atrapar el plancton, la base fundamental de su alimentación. Estos seres están compuestos en un 95% por agua, lo que les da esa textura gelatinosa y color casi transparente a la mayoría de especies.

Son organismos prácticamente sésiles, ya que no disponen de ningún medio de locomoción que les ayude a desplazarse, dependiendo únicamente de las corrientes marinas y de la acción del viento para moverse. Esto les deja a merced de los factores ambientales, lo que a veces se traduce en varamientos masivos en las playas, como ocurre muchas veces durante el verano. Es decir, que no "pican porque quieran", realmente solo hacen contacto con las personas, no son capaces de atacar voluntariamente.

Qué hacer en caso de una picadura de medusa: prevención y tratamientos básicos Pixabay

Todos los miembros de este filo, dispone en sus tentáculos de un mecanismo de defensa en forma de cnidocitos. Estos cnidocitos son unas células urticantes que liberan toxinas al contacto con otro ser vivo y que pueden causar problemas de salud.

¿Cómo reaccionar ante una picadura de medusa?

Para la mayoría de personas, la picadura de una medusa causa una urticaria en la piel que no suele ir a más, pero para otra gente el contacto con los tentáculos de estos seres marinos podría conllevar un riesgo mortal.

Es completamente vital saber actuar con la mayor velocidad posible ante la picadura de una medusa, por eso, aquí van algunos consejos:

Salir del agua rápidamente. Pero con calma, no hay que entrar en pánico. Además, el movimiento del agua podría dispersar más células urticantes sobre tu piel, aumentando el dolor y la reacción.

No rascar ni frotar la zona afectada. Por mucho que pique o escueza, tocar la picadura solo podría liberar más veneno y empeorar el dolor, o provocar infecciones secundarias.

Lavar la herida con agua salada. Nunca con agua dulce ni arena, que podría empeorar la situación. El agua de mar es la mejor opción, ya que es fácilmente accesible en la playa.

Si tienes un tentáculo pegado, quítalo. Con mucho cuidado y utilizando pinzas o guantes, retira con delicadeza el tentáculo de la piel, evitando romperlos, lo que podría liberar más veneno y causar más dolor.

Aplicar frío sobre la herida. Hielo envuelto en un paño es lo mejor para reducir el dolor y la inflamación sobre la zona afectada. Nunca aplicar hielo directamente para no causar quemaduras por frío.

Consultar con un profesional de la salud. Siempre es recomendable buscar atención médica, especialmente si la reacción a la picadura es severa. Si se experimentan síntomas como problemas de respiración, dolor en el pecho, náuseas, vómitos, mareos o desmayos, son un muy mal signo, y se debe acudir a urgencias lo antes posible.