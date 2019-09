Casi el 65% de los menores españoles no hace el ejercicio que recomienda la OMS

“En mi época a los padres les costaba que entráramos en casa; ahora, les cuesta que salgan”, afirma el jugador de baloncesto Pau Gasol en calidad de presidente de Gasol Foundation. No le falta razón. Los niveles de sedentarismo y de sobrepeso y obesidad lo dicen todo. Con el fin de reducir los niveles de inactividad física, Gasol presentó ayer, junto a la ministra de Sanidad, los resultados preliminares del estudio Pasos llevado a cabo por la citada fundación. Y los datos son alarmantes: más de la mitad de los menores de ocho a 16 años incumple las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 60 minutos los siete días de la semana. En concreto, el 63,6% de los menores no cumple con esta recomendación de actividad física moderada o vigorosa. Léase, aquella que acelera el ritmo cardíaco y la respiración. Este porcentaje es superior en ellas y entre los adolescentes. Así, el porcentaje de niñas que incumple la recomendación de la OMS es del 70,04%, frente al de los niños: 56,3%. En cuanto a la edad, los que menos actividad realizan son los estudiantes de secundaria (de 12 a 16 años). Así, el 72,4% no hace ese mínimo de actividad, al igual que el 55% de los alumnos de Primaria (de ocho a 11 años).

Este elevado nivel de sedentarismo, junto las numerosas horas que los menores pasan pegados a las pantallas, explican la elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad en estas franjas de edad.

Según los investigadores del estudio (68), más de la mitad de los menores supera los 120 minutos al día usando pantallas (televisión, ordenador, móvil, videojuegos) que recomienda como máximo la OMS. De promedio, los menores pasan, entre semana, 179,1 minutos al día delante de las pantallas. Un tiempo que aumenta de forma considerable los fines de semana, hasta alcanzar los 282,6 minutos. De ahí, que casi el 80% de los menores incumpla la recomendación de la OMS durante los fines de semana. Y entre ellos, los adolescentes son los que más tiempo pasan pegados a ellas.

De ahí que más de un tercio de menores y adolescentes en nuestro país (el 34,9%) presente sobrepeso u obesidad. “Desde Pasos, tenemos cinco peticiones con el fin de luchar contra el sedentarismo y la obesidad. Primero, que se invierta en políticas de prevención de la obesidad infantil; segundo, poner en marcha medidas comunitarias; tercero, incrementar el número de horas y la calidad de educación física en los centros escolares y fuera de este ámbito; cuarto, reforzar equipos de pediatría sobre obesidad, ya que entendemos que se debería empezar a medir la obesidad abdominal para tenerlo en cuenta como un indicador, y quinto, impulsar el Plan Nacional contra la obesidad infantil”, concluyó Gasol. En este sentido, precisó que los menores deberían hacer al menos 60 minutos al día de actividad física en los colegios, aunque a nosotros nos gustaría que fuera más. Y da un consejo a los padres: “a nosotros, sobre todo mi madre, nos hacía comer cosas que no nos gustaban. Nos decía: “Te lo comerás mañana”. El domingo nos daban alguna concesión ya que no puedes restringir todo, pero cuando un niño no quiere comer algo hay que ser persistente”.