Un catalán increpa a otra española en el metro por “no estar en su país”: “No vivirás a gusto mientras Puigdemont esté en Bélgica”

Los expertos advierten de que el independentismo catalán no solo mantiene su capacidad de movilización, sino que ahora opera con un mayor grado de sofisticación mediática y digital, por lo que lejos de desaparecer tras el “procés” de 2017, ha evolucionado hacia nuevas formas de presión política y social que, según analistas y fuentes judiciales, se han vuelto más peligrosas para España. El incremento de actos simbólicos de confrontación, como la quema de banderas españolas, y la polarización ciudadana dentro de Cataluña y entre territorios alimentan un clima de división más profundo que hace una década.

Si la semana pasada saltaba la noticia de que en la víspera de la fiesta patronal de Santa Tecla en Tarragona, unos desconocidos vandalizaron, por cuarta vez, en poco más de un año, la fachada de la tienda de la cadena ‘Sabor a España’ con una pitada en la que se leía: "Puta Espanya", ahora la tensión se ha podido comprobar en el metro con un vídeo compartido por un joven argentino que simplemente alucinaba: "Pov(punto de vista): "Sos maleducado".

Insultada por ser española

Este joven compartió el vídeo en TikTok, aunque se ha hecho viral en 'X', antiguo Twitter, y contextualizó con un texto: "Esta persona no le quería dar el asiento a la persona por ser española". El vídeo comienza con la mujer mayor, a la que no quería dejar sentarse, sentada al lado del individuo y otra reprochándole su actitud. Lejos de cortarse, el hombre ataca: "A ti te trato bien, pero a los españoles los trato así".

"Pues vete de España", salta la persona mayor sin ningún temor ante la actitud del hombre, vestido con sudadera y chanclas. "No estoy en España", responde antes de empezar a reírse durante escasos segundos. Luego se pone mucho más serio: "Yo estoy en Cataluña, al lado de España. Vete tú a España, puta española asquerosa". Paulatinamente va perdiendo los nervios y comenzando a elevar el nivel de tensión en el vagón.

Se acuerda de Puigdemont

Tras los insultos, recuerda a uno de los estandartes del independentismo catalán: "Tiene que estar Puigdemont en Bélgica y tu aquí, una polla". Lanza una amenaza a la persona mayor delante de todo el vagón: "Aquí no vivirás a gusto mientras que Puigdemont tenga que estar en Bélgica". Todos los insultos y afirmaciones son en español. La mujer se harta: "No te contesto porque estás loco",

Lejos de recular, vuelve a atacar: "Pero tú no estás en tu país, recuérdalo bien". La mujer reacciona incrédula: "Estás loco y no vale la pena hablar contigo. Se acabó", afirma mientras mira a otras personas. Mientras el hombre sigue insultándola por ser española, acaba respondiendo: "Idiota, maleducado. Menos mal que los catalanes no son como tú". El vídeo acaba con un mensaje salvaje: "Las españolas son unas putas que tendrían que estar en su país y no se van nunca", concluye el hombre antes de levantarse y marcharse.

La publicación se ha llenado de comentarios que condenan la actitud del hombre: "No todos los catalanes somos así", afirma uno. Otro es todavía más contundente: "Le dices que te enseñe el DNI y se acaba la discusión rápido", sentencia.