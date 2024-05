Científicas africanas lideran el progreso del continente

"África está encendiendo la chispa de la innovación con el liderazgo de sus mujeres. En sus manos está liderar el ritmo del continente hacia un futuro más brillante y sostenible». Con estas palabras define Maria Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta del Gobierno español y presidenta de la fundación "Mujeres por África", el trabajo que realizan año tras año brillantes científicas africanas que la entidad selecciona para pasar seis meses en uno de los 32 centros de investigación más punteros de nuestro país.

En los 10 años de andadura del proyecto "Science by Women/Ellas Investigan", la fundación ha traído a 160 investigadoras del continente africano dentro de un programa dedicado a facilitar el acceso de las mujeres a la ciencia y la tecnología, respaldar su trayectoria investigadora, destacar sus logros y promover su liderazgo en la comunidad científica internacional en áreas clave como salud, energía, agua y cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria.

Escepticismo inicial

Cuando Fernández de la Vega presento el proyecto a los distintos centros de investigación y universidades en 2014 se encontró con un gran escepticismo. "Me costó que accedieran a formar parte de él porque, al tratarse de lugares de máxima excelencia, no veían a qué les podían aportar investigadoras de un continente que no es conocido por su liderazgo en ciencia. Les pedí que conocieran a estas mujeres y, solo después, tomaran la decisión. Y esa fue la clave porque, una vez que las conoces, no hay ninguna duda de lo que pueden aportar", señala, orgullosa. "Son brillantes, luchadoras, buenas comunicadoras, incansables, audaces y, sobre todo, quieren cambiar la situación en sus comunidades. Están creando un legado duradero para el progreso sostenible de su continente", añade.

Para dar a conocer al gran público la labor de estas mujeres, el próximo jueves 23 de mayo se estrena a las 18:00 en el Palacio de la Prensa de Madrid, “La Ciencia de las Mujeres de África", una película documental producida por la fundación, de la que es presidenta de honor Su Majestad La Reina, que acudirá al estreno.

La trasferencia de conocimiento que se produce de manera natural con este proyecto no es unidireccional. Estas científicas aportan más de lo que se llevan, ya que su experiencia "de campo" en un continente que afronta crisis sanitarias constantes, sequías, hambrunas, entre otros muchos problemas, pero a la vez tienen una enorme riqueza de recursos, es de gran valor para los científicos con los que se relacionan en nuestro país, y en Europa. La gran mayoría de los proyectos en los que están actualmente inmersas tienen aplicaciones directas y significativas en sus propias sociedades. A pesar de las limitaciones de recursos, muchas de ellas han encontrado innovadores caminos alternativos, a menudo no explorados en el mundo occidental, lo que no solo enriquece su trabajo, sino que también aporta nuevas perspectivas y conocimientos a la comunidad científica global.

Un programa con perspectiva de género

Lo que realmente distingue a "Ellas Investigan" de otros programas similares es su enfoque innovador en cuanto a la perspectiva de género, especialmente adaptado a las diversas realidades y contextos del continente africano. "Reconociendo la persistente disparidad en el acceso y avance de las mujeres en el ámbito científico, particularmente en cuanto a la duración de sus estudios doctorales, así como la importancia crucial de la conciliación entre la vida profesional y personal, hemos tomado medidas concretas para abordar estas cuestiones", explica Fernández de la Vega. Y una de estas medidas es facilitar que muchas puedan venir con sus bebés, ya que no se separan de ellos en los primeros años de vida.