Cinco personas desaparecidas tras el hundimiento de un barco gallego-mauritano al ser abordado por un pesquero de 105 metros

El arrastrero Right Whale de 105 metros de eslora y bandera gambiana, impactó contra el pesquero mauritano con capital gallego, Tafra 3, en el que viajaban tres tripulantes gallegos, incluido el patrón.

Este barco, el Tafra 3, un barco congelador de 31 metros, se hundió el viernes por la tarde-noche a varias millas de Nuadibú, puerto desde el que operan muchos barcos con base en Galicia. Hasta ahora, 21 personas han sido rescatadas por embarcaciones cercanas, incluyendo cuatro que recogió el propio Right Whale. Aun así, cinco tripulantes siguen desaparecidos, de los 26 que figuraban en la lista oficial, todos de nacionalidad mauritana.

El pesquero sufrió daños importantes en el costado de estribor mientras maniobraba la red, lo que le impidió evitar la colisión, pero lo que "mosquea" a la tripulación del navío mauritano-gallego es que el arrastrero gambiano se alejara tras el impacto sin prestar atención. El incidente genera gran preocupación en Galicia, donde el barco tenía base antes de ser transferido a Mauritania en 2021, especialmente en la localidad de Marín y en Vigo, donde opera Baipesca, socio gallego del Tafra 3. Las razones de la colisión aún no han sido esclarecidas.

Por el momento, la búsqueda se limita a las embarcaciones presentes en la zona, sin la participación de servicios de rescate oficiales de España o Mauritania. Los mapas de seguimiento de buques mediante el AIS muestran una concentración de barcos en torno al lugar del hundimiento, donde las autoridades continúan pendientes de localizar a los tripulantes desaparecidos.