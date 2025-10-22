Colas en Decathlon por la nueva chaqueta para vestir todos los días del año

Una vez dejado atrás ese coletazo del verano que todos conocemos como el veranillo de San Miguel, y con el cambio de armario ya hecho. Decathlon se presenta como una buena opción para renovar el plumífero o incorporar una nueva chaqueta acolchada de cara al otoño. La compañía francesa se ha preparado para la bajada de temperaturas con tres modelos que combinan abrigo y ligereza.

Unas propuestas de diferentes colores con una estética casual que hará de cada una de las prendas un imprescindible para vestir el día a día de cada a los meses más fríos del año. Sirven tanto para ir al trabajo como para pasear por tu ciudad.

Chaqueta acolchada Forclaz MT50

El primero modelo a destacar es la Forclaz MT50, una chaqueta con rellenos de guata inflada de 100g/m, ideal para temperaturas entre 0 y 10ºC. Su tejido exterior, hecho completamente en poliéster, cuenta con un efecto perlante e impermeable.

Disponible en Decathlon en azul marino y tallas de la XS a la 2XL, la Forclaz MT50 se puede conseguir por 19,99€.

Chaqueta Forclaz MT50 Decathlon La Razón

Forclaz MT100

Para quienes buscan algo más de abrigo, Decathlon propone esta versión, Forclaz MT100, una versión mejorada con relleno de 125g/m, perfecta para temperaturas de entre 5ºC y -5ºC. Mantiene la composición en poliéster con efecto perlante y diseño cortavientos. También ofrece un aislamiento más eficaz sin renunciar a la ligereza.

Este modelo está disponible en cinco colores distintos y talles desde XS hasta 2XL, con un precio de 39,99€.

Chaqueta Forclaz MT100 Decathlon La Razón

Siroko Tacca-W

Fuera de la línea propia de la marca, Decathlon también incluye en su catálogo la Siroko Tacca-W, de la firma Siroko. Se trata de una chaqueta de alto rendimiento térmico, gracias a su aislamiento Sorona Aura de 320 g/m, y confeccionada con un tejido ultraligero y resistente que mezcla poliamida y poliéster.

Este modelo incluye una capucha ajustable, cuello alto, cremallera frontal, dos bolsillos laterales con cierre interior, además de un corte regular y puños elásticos para mayor comodidad. Disponible en color negro y tallas de XS a 2XL, su precio con el 50% de descuento es de 34,95€.

Siroko Tacca-W de Decathlon La Razón

Desde Jerez hasta Valencia, estas tres opciones de abrigo acolchado ya pueden encontrarse en todas las tiendas Decathlon del país, así como en su web oficial, listas para acompañar el día a día con abrigo, funcionalidad y estilo este otoño.