Los sindicatos no descartan una huelga general si Sanidad sigue adelante con su Estatuto Marco

Los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) anunciarán mañána un calendario de movilizaciones, sin descartar la huelga general, en respuesta a la "ruptura" del calendario pactado y a la "falta de voluntad negociadora" del Ministerio de Sanidad respecto al Estatuto Marco.

"Nuestra prioridad es cerrar la negociación con un acuerdo, pero si el Ministerio remite la norma al Congreso de manera unilateral, no descartamos ninguna medida, incluso la huelga general", afirman las organizaciones sindicales en un comunicado.

Las organizaciones reclaman que el nuevo texto del Estatuto Marco recoja una mejora salarial; un reconocimiento retributivo que se corresponda al nuevo modelo de clasificación profesional, y el acceso a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial. Además, piden la generalización de la jornada de 35 horas semanales; el reconocimiento del solape de jornada -el tiempo adicional no remunerado que se dedica antes o después de la jornada para ofrecer información sobre su turno, para "asegurar la continuidad asistencial y la seguridad del paciente"-, así como la mejora de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria.

El pasado jueves 4 de septiembre, los sindicatos plantaron a Mónica García en una reunión que Sanidad convocó, unilateralmente, para abordar el Estatuto Marco. En ese momento, las organizaciones justificaron su ausencia con que la negociación debería continuar a partir del 16 de septiembre y en base a un nuevo texto del anteproyecto de ley que incluya las alegaciones realizadas por las comunidades autónomas.

La ministra de Sanidad se escuda en que las peticiones clave de los sindicatos (aumento de las retribuciones, jornada laboral y jubilación anticipada o parcial) "excenden las competencias" de su departamento,e incluso ha presentado sendos informes (realizados por el propio Ministerio) en los que justifica sus argumentos. Asimismo, ha instado a los sindicatos del Ámbito de Negociación a que asistan a la próxima reunión de septiembre del Foro Marco de Diálogo Social para continuar negociando el nuevo Estatuto Marco junto a las comunidades autónomas.

Huelga médica el 3 de octubre

Por su parte, el Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) también presentará mañana un documento de propuestas para conseguir un Estatuto Marco propio del médico y el facultativo.

El pasado mes de julio, CESM y SMA convocaron una segunda jornada de huelga nacional para el 3 de octubre en el marco de las movilizaciones por un Estatuto Marco propio del médico y del facultativo. Esta semana, el sindicato mayoritario de médicos y facultativos en Madrid, Amyts, comunicó que también participará en la huelga del 3 de octubre con el fin de reivindicar un Estatuto propio para la profesión.