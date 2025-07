El humorista y creador de contenido con millones de seguidores, Jake Shane, hizo algo que pocos se atreven: confesar que se odia físicamente. Lo dijo en voz alta, sin filtros, y eso encendió una conversación necesaria. La coach Mel Robbins tomó su testimonio como punto de partida para sentarse con dos psiquiatras de Harvard y Columbia y responder una pregunta universal: ¿por qué somos tan crueles con nosotros mismos?

No fuimos creados para vernos a nosotros mismos constantemente

Cómo sentirte bien en tu cuerpo: los 4 pasos de expertos para mejorar tu confianza hoy Unsplash

Antes de la era digital, verse en un reflejo era ocasional. Hoy, con Zoom, redes sociales, cámaras frontales y espejos que nos devuelven la imagen, pasamos el día sometidos a autovigilancia. Según la psiquiatra Judith Joseph, esto activa un fenómeno llamado autoscopia, que en términos clínicos se relacionaba antes con trastornos psicóticos. Ahora, esa misma dinámica está afectando a millones de personas neurotípicas, generando ansiedad, dismorfia y autocrítica.

El verdadero problema no es tu cuerpo: es la brecha entre lo real y lo ideal

El otro gran insight viene de la psiquiatra Ash Nadkarni, profesora en Harvard. Ella define la raíz del malestar como la distancia entre nuestro yo real y el yo idealizado. El problema no es cómo luces, sino cómo crees que deberías lucir. En esa brecha crece la vergüenza, el rechazo, la necesidad de ocultarse.

Y si bien las redes sociales intensifican esta percepción, el origen suele ser anterior: un comentario en la infancia, una burla en la adolescencia, una comparación que se quedó grabada. Mel y los expertos coinciden: no naciste odiando tu cuerpo. Aprendiste a hacerlo.

Los 4 pasos para dejar de odiarte (según la ciencia)

Cómo sentirte bien en tu cuerpo: los 4 pasos de expertos para mejorar tu confianza hoy Unsplash

Robbins y los especialistas presentan un plan claro, accesible y transformador para cambiar la narrativa interna. Aquí los 4 pasos fundamentales:

1. Reconocer que tú no eres el problema: lo es el entorno.

Vivimos rodeados de filtros, imágenes ideales y espejos digitales. No estás roto: tu cerebro no está hecho para esta sobreexposición. Apaga la cámara, deja de seguir cuentas que distorsionan la realidad y respira.

2. Volver al origen de la herida.

Recuerda cuándo empezó tu voz crítica. ¿Qué te dijeron? ¿Quién te comparó? Nombrarlo es el primer paso para desactivarlo. Como dice Robbins: "Si fue aprendido, puede ser desaprendido".

3. Reprogramar tu narrativa con mantras creíbles.

Olvida afirmaciones vacías como "soy perfecto". Elige frases que puedas creer y repetir. Ejemplos: estoy aprendiendo a ser más amable conmigo, estoy haciendo lo mejor que puedo, merezco sentirme bien con quien soy.

4. Dejar de esperar para vivir.

No pospongas tu vida hasta bajar 5 kilos, hasta tener la piel perfecta o hasta sentirte "listo". Ve a la playa con tus amigos, sal en las fotos, di que sí al plan. Cada vez que te escondes, estás rechazándote tú mismo.

No se trata de belleza, se trata de permitirte ser feliz

Lo más revelador del episodio llega al final: la felicidad no está relacionada con tu físico, sino con tu nivel de autoaceptación. No importa cuántas cirugías hagas o cuántos filtros uses: si no sanas la raíz del rechazo, nunca bastará. Y el mayor arrepentimiento de quienes están cerca de morir, según los estudios de la Dra. Judith, no es no haber sido más bellos. Es no haber vivido más.