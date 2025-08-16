Acceso

Confinado un hogar residencial en Vilardevós (Orense) con entre 20 y 30 residentes ante los incendios

Mayores de otras localidades han tenido que ser trasladados

Varias personas luchan contra las llamas del incendio de A Gudiña (Orense), este jueves. La DGT ha informado de que la circulación en la autovía A-52 está cortada entre los kilómetros 124 y 129 por los incendios forestales, concretamente en la zona de A Gudiña. La autovía está cortada en ese tramo en ambos sentidos y también está afectada la N-525 en los puntos kilométricos 129 y 86. EFE/ Sxenick
Cortada la A-52 en Orense, entre los kilómetros 124 y 129 por los incendios forestalesSxenickAgencia EFE
Un hogar residencial de Vilardevós (Ourense) con entre 20 y 30 residentes ha sido confinado por precaución ante los incendios en la localidad.

Fuentes de la Consellería de Política Social han informado del confinamiento, así como de la evacuación de una gran dependiente del municipio de Carballeda de Avia a un centro de Ribadavia. La mujer, de 81 años, vivía en su casa.

También permanecen desalojados de forma preventiva más de un centenar de ancianos de la residencia de A Rúa, que fueron trasladados a otro centro de Vilamartín de Valdeorras.

Asimismo, han sido trasladados tres residentes de la de A Mezquita y 25 de la de Chandrexa de Queixa --personas en situación de gran dependencia, cuyo traslado requiere unas condiciones específicas--.

