El consejo del técnico de la caldera que me hizo gastar menos gas: un cambio fácil con el que he ahorrado sin perder confort

El aumento del coste del gas ha convertido la eficiencia energética en una prioridad para muchos hogares.

Expertos en calefacción coinciden en que un ajuste preciso en la temperatura del agua de la caldera es una de las formas más efectivas de reducir el gasto sin afectar el confort diario.

En viviendas con calderas de condensación, mantener el agua demasiado caliente puede generar un consumo innecesario de energía.

Ajustar la temperatura a un nivel adecuado permite que el sistema funcione de manera más estable, evitando encendidos y apagados frecuentes que incrementan el gasto.

Menos temperatura, más eficiencia

Los técnicos recomiendan configurar la caldera atemperaturas moderadas, suficientes para cubrir las necesidades de agua caliente y calefacción, pero evitando niveles excesivos que obliguen a mezclar con agua fría.

Este ajuste no solo reduce el consumo energético, sino que también prolonga la eficacia del equipo, ya que disminuye la carga de trabajo y el desgaste de sus componentes.

Medidas complementarias para optimizar el ahorro

Además de regular la temperatura del agua, se pueden implementar otras estrategias para mejorar la eficiencia:

Aislar las tuberías y el cuerpo de la caldera para conservar el calor durante más tiempo.

para conservar el calor durante más tiempo. Instalar termostatos programables que adapten el funcionamiento de la caldera según los horarios de uso, reduciendo la energía consumida en periodos de ausencia.

que adapten el funcionamiento de la caldera según los horarios de uso, reduciendo la energía consumida en periodos de ausencia. Revisar los radiadores y purgar el aire acumulado, lo que asegura un reparto uniforme del calor y evita derroches energéticos.

Al combinar estos ajustes con la regulación de la temperatura del agua, es posible lograr ahorros significativos en la factura mensual, sin que las familias perciban una disminución del confort.

Caldera de gas OCU

Impacto en la factura de la luz

La experiencia de técnicos especializados demuestra que pequeños ajustes en la caldera pueden tener un gran impacto económico.

Reducir la temperatura unos grados es un gesto fácil de implementar que mejora la eficiencia del hogar y ayuda a controlar el gasto energético durante los meses más fríos, sin comprometer la comodidad de las duchas ni la calefacción de las habitaciones.

Revisión y mantenimiento

Además de ajustar la temperatura, los expertos destacan la importancia de realizar revisiones periódicas del sistema de calefacción.

Una caldera bien mantenida funciona con mayor eficiencia, evitando pérdidas de energía innecesarias, y reduce el riesgo de averías que podrían incrementar el coste del consumo. Asimismo, permite detectar posibles problemas en válvulas, intercambiadores de calor o sensores que afecten tanto a la temperatura como al rendimiento del equipo.

Los técnicos recomiendan llevar a cabo una revisión anual, preferiblemente antes del inicio de la temporada de frío, ya que este sencillo hábito garantiza que la caldera funcione de manera óptima y segura.