Constantes y Vitales cumple diez años y alcanza un millón de euros en donaciones

laSexta, a través de su campaña de Responsabilidad Corporativa emprendida junto a Fundación AXA, ha celebrado este lunes los Premios Constantes y Vitales a la Investigación biomédica y la Prevención en salud en una edición muy especial, ya que se cumplen diez años desde que nacieron y, con ellos, la iniciativa también alcanza el millón de euros donados para garantizar la continuidad de distintas investigaciones.

Convertidos en una referencia de gran prestigio y recorrido en nuestro país cumpliendo ya una década de trayectoria, los Premios Constantes y Vitales tienen como objetivo reconocer, poner en valor, apoyar y fortalecer la labor investigadora y de prevención de los científicos españoles en el ámbito de la salud en el último año, una finalidad que aún cobró mayor sentido después de que la situación derivada por la Covid-19 dejara patente su imprescindible trabajo.

Por este motivo, intensificar los esfuerzos, exigir los máximos recursos y valorar el trabajo de los científicos e investigadores de nuestro país es el desafío que mueve a Constantes y Vitales desde su nacimiento hace una década y por lo que también lanzó en 2020 "Objetivo 2%", una ambiciosa campaña de recogida de firmas para reclamar un pacto político de manera inmediata que eleve a ese porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) el presupuesto en ciencia y que ha conseguido alrededor de un millón de adhesiones.

Los Premios Constantes y Vitales representan, asimismo, el reconocimiento que laSexta y Fundación AXA quieren transmitir anualmente para valorar la función investigadora y de prevención de los científicos españoles en el ámbito de la salud. Las personas e iniciativas que han sido distinguidas este año se han dado a conocer en una emotiva ceremonia celebrada en el Palacio Neptuno de Madrid, conducida, como en los nueve años anteriores, por la periodista Mamen Mendizábal, embajadora de la iniciativa.

El acto ha estado respaldado por Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación; Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA y consejera delegada de AXA España; Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA; Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia; Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia; Jaime Gutiérrez Colomer, director general de Gestión y Transformación de Atresmedia; Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia; entre otras autoridades, junto a los representantes de los proyectos ganadores de esta edición y los miembros del jurado Alfredo Carrato, María Sanz Vicente, María Jose Alonso y Ana Jiménez Olmedo.

Esta edición especial por los diez años de historia de Constantes y Vitales ha estado acompañada de un emotivo homenaje a Bartolomé Beltrán, director de Prevención y Servicios Médicos de Atresmedia y referente durante décadas en la divulgación médica en TV, radio y prensa, fallecido el pasado febrero, con una mención y una distinción que el consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, ha transmitido a su mujer Pilar Gómez-Hortigüela y a su hijo Juan.

Tras el minuto de silencio guardado por las víctimas y damnificados por la DANA, el consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, ha inaugurado el acto manifestando que, después de las “trágicas noticias” vividas en las últimas semanas por la DANA, “somos un grupo de comunicación, por lo que hay que hacer alguna reflexión: las últimas semanas no solo han dejado una etapa de destrucción, barro y fango en las calles; sino que también las redes sociales, aplicaciones de mensajería, y muchas personas y personajes, algunos de ellos amparados en el anonimato, han convertido en un cenagal” dichas redes. Bardají ha denunciado cómo esto contribuye al negacionismo climático y a las mentiras sobre la ciencia. “Por eso -ha añadido- creo que somos los medios confiables y los medios responsables los que tenemos que aportar luz, información hechos y contexto a la ciudadanía para generar certidumbre y no incrementar muchas veces lo que se pretende, el caos”.

Y, en este objetivo, ha continuado, “también pusimos en marcha estos premios hace diez años porque sabemos que el colectivo que homenajeamos trabaja para la comunidad y el bien común”. “Hoy condecoramos a cinco héroes de la ciencia, que se conjuran cada uno en su especialidad haciendo del descubrimiento, el trabajo constante y bien hecho su norma de vida. Los científicos nos estáis dando esperanza”, ha manifestado Bardají, antes de agradecer también al comité de expertos de Constantes y Vitales y a la ministra Morant, por “su capacidad para generar consensos y que contemos hoy con la mayor financiación que hasta ahora se ha conseguido para la ciencia”, y advirtiendo, no obstante, que “no hay que dar ni un paso atrás”.

Seguidamente ha tomado la palabra Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA y consejera delegada de AXA España, quien ha querido “transmitir nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por la terrible DANA que hemos vivido recientemente”. Después ha recordado el lanzamiento de 2014, “en un momento en el que percibíamos que ni la ciencia ni los científicos contaban con el respaldo social, político y económico que se merecían; y lo hacíamos, precisamente, con una frase que pretendía revelarse contra esa percepción y que todos (ciudadanos, empresarios, políticos y opinión pública) nos diésemos cuenta de que: sin ciencia, no hay futuro”, ha remarcado.

Tras recordar que “fuimos testigos de lo que supuso la ciencia en la pandemia de la Covid 19, salvando millones de vidas gracias a la investigación y desarrollo en tiempo récord de vacunas”, ha añadido que “todos estamos depositando nuestras esperanzas en la ciencia para ganar la batalla a las enfermedades oncológicas, neuronales o cardiacas”.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha clausurado el acto diciendo que “mis primeras palabras son hoy para recordar a todas las personas afectadas por la DANA y muy especialmente para las familias que han perdido o siguen buscando a algún familiar”. Morant, natural de Valencia, ha expresado su “dolor inmenso” ante esta “catástrofe que se ha llevado vidas enteras”. Ha añadido que “los valencianos tenemos también la fortaleza y la voluntad de salir adelante, de recuperar la normalidad lo antes posibles. Y eso es lo único que nos ocupa ahora: que sientan el aliento y el apoyo de sus instituciones. La fuerza del Estado y de las políticas públicas, junto al asesoramiento técnico y también científico siempre son la solución a este tipo de crisis”.

Morant ha querido agradecer “a los miles y miles de voluntarios y voluntarias” que han ayudado en los 75 municipios afectados de toda España, “demuestran que somos un gran país solidario”. Y también “a los miles y miles de servidores públicos desplegados”, algunos de ellos que estuvieron desde primera hora y que “arriesgaron su vida para salvar la vida de otros”.

La ministra ha insistido en que “en estos momentos toda nuestra agenda y todo nuestro esfuerzo tiene que estar dirigido a dar una respuesta adecuada” a la emergencia, "pero hay algo -ha añadido Morant- que no puede caer nunca de la agenda, tampoco ahora, y es la ciencia. Eso estamos haciendo hoy, volver a poner a la ciencia en la agenda, por su papel fundamental en la protección de la ciudadanía, la ciencia como servicio público también en la gestión de las emergencias. La ciencia nos pone sobre aviso y nos advierte sobre los grandes retos como, por ejemplo, la crisis climática, y también está guiando nuestras actuaciones ahora en la emergencia”.

Premiados en la 10ª edición

Los galardonados de esta décima edición han sido fallados por los miembros del Comité de Expertos de Constantes y Vitales entre un total de 50 candidaturas. Dicho comité está compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación científica y médica, entre los que se encuentran grandes especialistas como Jesús García-Foncillas López, Pedro Duque, Fátima Bosch, Josep Brugada, Ángela Nieto, Carlos Camps, Ángela Milla, Mariano Barbacid, Ramón Reyes, Javier García Martínez, Gloria González-Aseguinolaza y los citados María Sanz Vicente, Alfredo Carrato, María José Alonso y Ana Jiménez Olmedo.

Para la selección y evaluación de la candidatura a mejor Publicación biomédica se ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Estos han sido los galardonados de la presente edición, cuya labor investigadora puede conocerse en mayor profundidad en constantesyvitales.com:

Premio Constantes y Vitales a la Mejor Publicación Biomédica, con la colaboración de la Fecyt

Galardón ex aequo para Luis Álvarez-Vallina, por “Engineered T cells secreting anti-BCMA T cell engagers control multiple myeloma and promote immunememory in vivo” y para Salvador Aznar-Benitah, por “Brain-muscle communication prevents muscle aging by maintaining daily physiology”.

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Hospital Universitario 12 de Octubre han desarrollado una nueva inmunoterapia contra el mieloma múltiple que ha demostrado, en el laboratorio, ser más efectiva que la inmunoterapia que se emplea ahora de manera preferente en el tratamiento de este tumor. Está basada en las llamadas ‘células puñal’ (células STAb) y aún tiene que superar ensayos clínicos,

El estudio se publica en ‘Science Translational Medicine’, con Luis Álvarez-Vallina, jefe de la Unidad de Investigación Clínica en Inmunoterapia del Cáncer H12O-CNIO, como autor principal.

Por su parte, un equipo liderado por el Dr. Salvador Aznar-Benitah, investigador ICREA del IRB Barcelona, y la Dra. Pura Muñoz-Cánoves, investigadora Icrea en el Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), ha descubierto cómo la sincronización entre el reloj circadiano cerebral y los relojes periféricos en el músculo y la piel, es esencial para el funcionamiento adecuado de estos tejidos, así como para prevenir procesos degenerativos propios del envejecimiento.

Los resultados del estudio han sido publicados en dos artículos en revistas de alto impacto: la investigación sobre la sincronización entre el reloj central y el reloj periférico del músculo se ha publicado en ‘Science’, mientras que el estudio de la coordinación entre el reloj central y el reloj periférico de la piel se ha publicado en ‘Cell Stem Cell’.

Patricia Pérez ha entregado el galardón a Luis Álvarez-Vallina, mientras que en nombre de Salvador Aznar-Benitah lo ha recogido María José Alonso.

Premio Constantes y Vitales a la Mejor Campaña en Divulgación en prevención médica

· ‘Un traje a medida’, del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)

Con el objetivo de incrementar la sensibilización social con la enfermedad y favorecer la normalización del cáncer de próstata, además de acercar a los pacientes y a sus familiares información y recursos, el Gepac puso en marcha esta iniciativa centrándose en la medicina personalizada o de precisión, ya que, como pasa con los trajes, uno de los atuendos masculinos más utilizados, esta se puede confeccionar en función de las circunstancias individuales de cada paciente.

Actualmente, aunque existe una mayor concienciación en relación con el autocuidado, el miedo o la vergüenza al tacto rectal y la reticencia a acudir al médico, puede llevar a los hombres a un diagnóstico tardío. Por ello, esta campaña llevó a cabo diferentes acciones para llegar a la sociedad, que comprendieron desde el lanzamiento de un microsite, a seminarios online, pasando por un completo plan de comunicación que incluyó difusión en redes sociales, medios de comunicación, comunicación a través de una newsletter, en la revista Gepac y banner en la web.

Olga Sánchez ha hecho entrega del premio a Begoña Barragán García, presidenta de Gepac.

Premio Constantes y Vitales a Joven Talento en investigación Biomédica

Esta categoría cuenta con una dotación directa de 100.000 euros para garantizar la continuidad de las investigaciones que la persona galardonada esté liderando en estos momentos, concretando de esta forma uno de los principales objetivos de la acción de laSexta y Fundación AXA: impulsar la investigación biomédica en nuestro país y poner en valor la figura de nuestros científicos. Con este año, Constantes y Vitales llega al millón de euros destinados a este fin.

· Manuel Valiente, doctor en neurociencias y líder del Grupo Metástasis Cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

El Dr. Valiente investiga la metástasis cerebral, una evolución del cáncer frecuente y de pronóstico letal, aunque poco estudiada, usando una aproximación única que combina neurociencia y biología del cáncer.

Desde 2015, Valiente y su equipo estudian la metástasis cerebral derivada del cáncer de pulmón, mama y melanoma para diseccionar las resistencias a terapias, aplicar nuevos fármacos, mejorar los modelos experimentales y caracterizar el microambiente asociado a ella. Es en este último aspecto, donde su trabajo ha generado un fuerte impacto al demostrar como el crecimiento de la metástasis implica la evolución paralela del microambiente que la rodea, traduciéndose en la aparición de nuevas dianas terapéuticas en las células cerebrales peritumorales.

En proyectos paralelos, ha desarrollado METPlatform, un nuevo diseño de cribado de fármacos con una especial relevancia para el estudio de la metástasis ya sea partiendo de muestras de modelos o de los propios pacientes. Sus resultados demuestran que medicamentos ya disponibles resultan eficaces contra la metástasis cerebral, lo que pone de manifiesto el error histórico de excluir a estos pacientes de los ensayos clínicos.

Sus hallazgos también para personalizar el uso de la radioterapia en la metástasis cerebral a través de un criterio molecular le sitúan como una de las figuras más prometedoras para transformar esta necesidad clínica no cubierta. Ha consolidado uno de los programas de investigación en metástasis cerebral más ambiciosos que existen a nivel internacional.

El galardonado ha recibido la distinción y el cheque de 100.000 euros de manos de Silvio González.

Premio Constantes y Vitales a la Trayectoria Científica en investigación biomédica

· Ignacio Melero, catedrático de inmunología de la Universidad de Navarra

Científico de alto prestigio internacional en el ámbito de la oncología, y más concretamente en la inmunoterapia del cáncer en Europa, la carrera de Melero ha destacado por su capacidad excepcional para integrar la investigación básica al más alto nivel con la investigación clínica. El resultado ha sido un enorme impacto en el tratamiento del cáncer, no solo a través de sus desarrollos clínicos específicos, sino también desde la difusión de su conocimiento disruptivo y traslacional.

En los años 90, cuando se incorporó a la Universidad de Navarra, comenzó a potenciar extraordinariamente el ámbito de inmunoterapia del cáncer. Es considerado desde entonces como el embajador español de la inmunoterapia del cáncer, ya que, además, en aquellos años eran muy pocos los españoles expertos en este ámbito y ninguno de ellos aportaba una proyección clínica de su trabajo.

Desde el punto de vista conceptual, ha combinado de forma totalmente singular el estudio de los mecanismos básicos del cáncer, el descubrimiento de biomarcadores y el desarrollo de modelos experimentales, con la realización de numerosos ensayos clínicos. Sus aportaciones en el ámbito de combinaciones sinérgicas se consideran seminales en un campo que está dando lugar actualmente a más de 3.500 ensayos clínicos, según la base de datos clinicaltrial.gov.

Su contribución a la ciencia también se refleja en el impacto de sus trabajos (más de 27.000 citas, factor h=87). A su prestigio internacional se suman sus numerosas actividades de servicio a la comunidad científica, entre otras facetas, como editor de revistas de alto impacto (Cancer Discovery, Clinical Cancer Research, Journal of immunotherapy of cáncer), coordinador de numerosos proyectos internacionales, conferenciante invitado en congresos del máximo nivel (AACR, ASCO, ESMO, SITC), organizador de importantes eventos científicos a nivel nacional e internacional y también como miembro del external Advisory Board de centros europeos del máximo nivel (NKI, Institute Gustave Roussy y Manchester Cancer Institute), sin olvidar su labor docente, auténtico mentor y gran maestro, muy querido por sus alumnos, lo que le ha llevado a crear una escuela de discípulos de excelencia.

Belén Palencia Coto, gestora de proyectos del Programa de Inmunología e Inmunoterapia del Cima Universidad de Navarra y mujer del premiado, ha recogido el premio de manos de Alfredo Carrato.